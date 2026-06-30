تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصدی تأسیسات گردشگری گلستان برای زائران مراسم بدرقه رهبر شهید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک ستاد اجرایی خدمات سفر و شورای هماهنگی ترافیک استان با اشاره به اینکه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای ماندگار از وحدت، همدلی و اقتدار ملت ایران خواهد بود، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌دارند با هماهنگی کامل، زمینه میزبانی شایسته از زائران، عزاداران و هم‌وطنانی را که از استان عبور می‌کنند، فراهم کنند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان افزود: این نشست باهدف برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و ایجاد آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم برگزار شده است.



او با اشاره به دستور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: در راستای ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی، «ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید» با حکم معاون گردشگری وزارتخانه تشکیل‌شده و اعضا و ناظران استانی آن نیز منصوب شده‌اند.



دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان افزود: کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان نیز بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه و ستاد مرکزی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند و همه ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات مناسب بسیج شده است.



او خاطرنشان کرد: تمامی تأسیسات گردشگری استان شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر مراکز اقامتی با ظرفیت بیش از ۱۷ هزار نفر آمادگی کامل برای پذیرش زائران و مسافران را اعلام کرده‌اند و برای اسکان در این مراکز، تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.



فعالی افزود: علاوه بر ظرفیت تأسیسات گردشگری، بیش از ۲۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در قالب طرح اسکان آموزش‌وپرورش فراهم شده است و در این نشست پیشنهاد شد که از روز شنبه ۱۶ تیرماه به مدت یک هفته، اسکان در مدارس به‌صورت رایگان در اختیار زائران قرار گیرد.



او با اشاره به آمادگی کامل سایر ظرفیت‌های اسکان استان گفت: ۴۰۶ مدرسه برای اسکان مسافران آماده شده‌اند و سالن‌های ورزشی نیز به‌عنوان مراکز اسکان اضطراری پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت افزایش حجم سفرها مورداستفاده قرار گیرند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، ۳۰ روستای واقع در مسیرهای اصلی استان با برپایی موکب آماده ارائه خدمات، پذیرایی و راهنمایی زائران و مسافران خواهند بود.



او در پایان تأکید کرد: نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری، مراکز اقامتی و نحوه ارائه خدمات در طول این ایام به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام خواهد شد تا با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، میزبانی شایسته‌ای از زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان گلستان صورت گیرد.



در این نشست، محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، رؤسا و نمایندگان کمیته‌های ۱۴ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و فرمانداران ۱۴ شهرستان به‌صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.

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