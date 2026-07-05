۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷

عارف در بازدید از مراکز اسکان زائران تاکید کرد؛ 

بسیج همه ظرفیت‌ها برای خلق بدرقه‌ای ماندگار در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

بسیج همه ظرفیت‌ها برای خلق بدرقه‌ای ماندگار در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مراکز اسکان، درمانگاه‌ها، مواکب و ایستگاه‌های خدمات‌رسانی زائران در تهران، ضمن بررسی میدانی روند ارائه خدمات، بر ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، تامین رفاه زائران و بسیج حداکثری ظرفیت‌های اجرایی کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عارف، رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مراکز اسکان زائران، درمانگاه‌های ویژه، حسینیه‌ها، مواکب و ایستگاه‌های خدمات‌رسانی در تهران، از نزدیک روند آمادگی و ارائه خدمات به زائران را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید، علی‌اکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، معاون اول رئیس‌جمهور را همراهی کردند و گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی، امدادی، درمانی و خدماتی برای میزبانی از زائران ارائه شد.

عارف در جریان این بازدید، با بررسی میدانی وضعیت اسکان، خدمات رفاهی، درمانی و پشتیبانی زائران، دستورات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، رفع سریع نیازهای موجود و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مسئول صادر کرد و بر ضرورت خدمت‌رسانی شایسته به خیل عظیم مشتاقانی که از سراسر کشور راهی تهران شده‌اند، تاکید کرد.

رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به حضور گسترده و کم‌نظیر مردم در آیین وداع و تشییع، اظهار داشت: ملت مؤمن، وفادار و قدرشناس ایران اسلامی از اقصی نقاط کشور، با عشقی برخاسته از ایمان و وفاداری، خود را برای آخرین بدرقه رهبر شهید انقلاب به مصلای امام خمینی رسانده‌اند.

وی افزود: تهران امروز با همه ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و مردمی، میزبان میلیون‌ها زائر و عزادار است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، مجموعه‌های خدماتی، مواکب مردمی و خادمان این آیین، با نهایت توان، هماهنگی و آمادگی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران گام برمی‌دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در دیدار و گفت‌وگو با جمعی از زائران، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای آنان قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تکریم زائران، خواستار ارتقای مستمر کیفیت خدمات، تسهیل شرایط حضور مردم و فراهم‌سازی امکانات متناسب با شان این اجتماع عظیم ملی شد.

عارف در پایان با تاکید بر نقش تاریخی ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پیر و جوان، زن و مرد، از جای‌جای ایران اسلامی، با حضوری پرشکوه و ماندگار، بدرقه‌ای تاریخی، باشکوه و فراموش‌نشدنی برای رهبر شهید خود رقم خواهند زد؛ بدرقه‌ای که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و قدرشناسی ملی ماندگار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041400976
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha