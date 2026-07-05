به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عارف، رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مراکز اسکان زائران، درمانگاه‌های ویژه، حسینیه‌ها، مواکب و ایستگاه‌های خدمات‌رسانی در تهران، از نزدیک روند آمادگی و ارائه خدمات به زائران را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید، علی‌اکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، معاون اول رئیس‌جمهور را همراهی کردند و گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی، امدادی، درمانی و خدماتی برای میزبانی از زائران ارائه شد.

عارف در جریان این بازدید، با بررسی میدانی وضعیت اسکان، خدمات رفاهی، درمانی و پشتیبانی زائران، دستورات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، رفع سریع نیازهای موجود و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مسئول صادر کرد و بر ضرورت خدمت‌رسانی شایسته به خیل عظیم مشتاقانی که از سراسر کشور راهی تهران شده‌اند، تاکید کرد.

رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به حضور گسترده و کم‌نظیر مردم در آیین وداع و تشییع، اظهار داشت: ملت مؤمن، وفادار و قدرشناس ایران اسلامی از اقصی نقاط کشور، با عشقی برخاسته از ایمان و وفاداری، خود را برای آخرین بدرقه رهبر شهید انقلاب به مصلای امام خمینی رسانده‌اند.

وی افزود: تهران امروز با همه ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و مردمی، میزبان میلیون‌ها زائر و عزادار است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، مجموعه‌های خدماتی، مواکب مردمی و خادمان این آیین، با نهایت توان، هماهنگی و آمادگی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران گام برمی‌دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در دیدار و گفت‌وگو با جمعی از زائران، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای آنان قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تکریم زائران، خواستار ارتقای مستمر کیفیت خدمات، تسهیل شرایط حضور مردم و فراهم‌سازی امکانات متناسب با شان این اجتماع عظیم ملی شد.

عارف در پایان با تاکید بر نقش تاریخی ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پیر و جوان، زن و مرد، از جای‌جای ایران اسلامی، با حضوری پرشکوه و ماندگار، بدرقه‌ای تاریخی، باشکوه و فراموش‌نشدنی برای رهبر شهید خود رقم خواهند زد؛ بدرقه‌ای که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و قدرشناسی ملی ماندگار خواهد شد.

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