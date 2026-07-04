به.گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، در بازدید از ستاد اسکان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از تمامی امکانات و زیرساخت‌های استانی برای تأمین رفاه و اسکان شایسته زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» تأکید کرد.

استاندار قم در این بازدید، وضعیت برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های صورت‌گرفته برای اسکان و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

بهنام‌جو در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت تکریم زائرانی که از نقاط مختلف کشور برای حضور در این مراسم به قم سفر می‌کنند، اظهار کرد: باید از تمامی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران استفاده شود.

او افزود: ادارات، اماکن فرهنگی، سالن‌های ورزشی، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر فضاهای عمومی باید در این مسیر به کار گرفته شوند تا شرایط لازم برای اسکان مناسب و ارائه خدمات رفاهی به مهمانان فراهم شود.

در این جلسه، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده، ظرفیت‌های شناسایی‌شده و تدابیر اتخاذشده در زمینه اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» ارائه کرد.

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