۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۴

برگزاری جلسه ستاد اسکان اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم برای هماهنگی خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه شهدای ایران

برگزاری جلسه ستاد اسکان اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم برای هماهنگی خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه شهدای ایران

جلسه ستاد اسکان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به ریاست مدیرکل و با حضور مدیران و کارشناسان این اداره‌کل، با هدف هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه آقای شهید ایران برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه ستاد اسکان این اداره‌کل به ریاست بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان اداره‌کل برگزار شد، هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های گوناگون در زمینه اطلاع‌رسانی، هدایت زائران و ارائه خدمات اسکان و رفاهی به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه شهدای ایران مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، بحث و تبادل نظر انجام شد.

همچنین در این جلسه بر آمادگی کامل تمامی واحدهای مرتبط، تعامل و هماهنگی مستمر میان بخش‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران در  این مراسم تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های این اداره‌کل برای ارائه بهترین خدمات، راهنمایی و اسکان زائران و عزاداران بسیج شده است و با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم، شرایطی مناسب برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان این مراسم فراهم شود.

بهزاد احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران و عزاداران اهل‌ بیت(ع) و شرکت‌کنندگان در این مراسم، افتخاری بزرگ برای مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم است و همه همکاران با آمادگی کامل در راستای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل حضور زائران تلاش می‌کنند. 

از ابتدای تیرماه جاری جلسات داخلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در زمینه ستاد اسکان مراسم بدرقه آقای شهید ایران به صورت مرتبط، به منظور همفکری و هم‌افزایی بیش‌تر و ارائه خدمات مطلوب‌تر برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405041200844
دبیر مهدی ارجمند

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