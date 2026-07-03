به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه ستاد اسکان این اداره‌کل به ریاست بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان اداره‌کل برگزار شد، هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های گوناگون در زمینه اطلاع‌رسانی، هدایت زائران و ارائه خدمات اسکان و رفاهی به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه شهدای ایران مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، بحث و تبادل نظر انجام شد.

همچنین در این جلسه بر آمادگی کامل تمامی واحدهای مرتبط، تعامل و هماهنگی مستمر میان بخش‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران در این مراسم تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های این اداره‌کل برای ارائه بهترین خدمات، راهنمایی و اسکان زائران و عزاداران بسیج شده است و با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم، شرایطی مناسب برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان این مراسم فراهم شود.

بهزاد احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران و عزاداران اهل‌ بیت(ع) و شرکت‌کنندگان در این مراسم، افتخاری بزرگ برای مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم است و همه همکاران با آمادگی کامل در راستای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل حضور زائران تلاش می‌کنند.

از ابتدای تیرماه جاری جلسات داخلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در زمینه ستاد اسکان مراسم بدرقه آقای شهید ایران به صورت مرتبط، به منظور همفکری و هم‌افزایی بیش‌تر و ارائه خدمات مطلوب‌تر برگزار می‌شود.

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