میراث‌آریا: در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بخشی از سرمایه راهبردی کشور، پشتوانه هویت ملی و یکی از ارکان اقتدار ایران اسلامی محسوب می‌شوند.

ایشان در دیدارها و سخنرانی‌های مختلف، بارها بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی ایران تاکید کرده و این داشته‌ها را از مهم‌ترین مزیت‌های کشور برای پیشرفت دانسته‌اند.

رهبر شهید در ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ با اشاره به جایگاه ایران در جهان تصریح کردند: کشور ایران شأنش خیلی بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب شود. این کشور باید در سطح بالای کشورها و ملت‌ها قرار داشته باشد. سابقه تاریخی ما، میراث‌فرهنگی ما، توانایی‌های مردمی ما، ظرفیت‌های طبیعی ما، همه به ما این را املاء و دیکته می‌کنند.

در نگاه ایشان، میراث‌فرهنگی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده اعتمادبه‌نفس ملی و احساس هویت ایرانی است؛ موضوعی که بارها در بیانات مختلف مورد تاکید قرار گرفت.

رهبر شهید در دیدار مسئولان اجرایی استان فارس در سال ۱۳۸۷، گردشگری را ظرفیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور دانسته و فرمودند: من تصورم این است که اگر مسئولین کشور و مسئولین استان بتوانند از همین مسئله‌ی گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت‌گیریِ صحیح استفاده کنند، درآمد آن استان را از همه‌ی معونه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند. مسئله گردشگری خیلی مهم است.

ایشان در همان دیدار، بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی، ادبی و فرهنگی کشور برای رونق گردشگری تاکید کردند: روی مسئله‌ی گردشگری حتما بایستی کار شود؛ هم در زمینه‌ی مزارات اسلامی که بهترینش را شما در اینجا دارید، هم به وسیله‌ مفاخر ادبی و هنری ما که شما عالی‌ترینش یعنی حافظ و سعدی را اینجا دارید، هم در زمینه‌ آنچه که در گذشته تاریخ وجود داشته است.

یکی از مهم‌ترین فرازهای بیانات رهبر شهید درباره آثار تاریخی، نگاه توأمان ایشان به هویت تاریخی و هنر ایرانی است. ایشان درباره مجموعه‌هایی همچون تخت‌جمشید فرمودند: بناهای باستانی مربوط به قبل از اسلام، تخت جمشید و بقیه، انسان از دو نظر ممکن است به این مراکز باستانی نگاه کند... یک جنبه‌ دیگر هم وجود دارد و آن این است که این بناها محصول سرپنجه‌ هنرمند ایرانی است؛ محصول فکر راقی و روشن‌بین ایرانی است در سال‌ها و قرن‌ها پیش از این؛ این جنبه مثبت قضیه است.

رهبر شهید در ادامه همین دیدار، سازندگان حقیقی این آثار را ملت ایران دانسته و تصریح کردند: درست است که جباران استفاده کردند، اما خالق و آفریننده‌ این مجموعه‌ها کیست؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه‌ بلندنظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است؛ این برای یک ملت افتخار است.

ایشان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معرفی تاریخ ایران به جهانیان، به نقش آثار تاریخی در روایت اقتدار ملی اشاره کرده و فرمودند: یک نفری برای من نقل می‌کرد، می‌گفت رفته بودیم یونان ما را به مراکز گردشگری گوناگون می‌بردند و آنها را به ما نشان می‌دادند؛ از جمله به نقطه‌ای بردند، گفتند اینجا همان جایی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا، از ما شکست خوردند. مردم را به یک بیابان خالی می‌برند و نشان می‌دهند که اینجا آنجایی است که ایرانی‌ها در آن دوره لشکرکشی کردند و در اینجا شکست خوردند. یک فضای خالی را نشان می دهند، یک ماده‌های تاریخی را با یک فضای خالی اثبات می‌کنند. خوب اینجا نزدیکی کازرون، مجسمه والرین است، امپراتور روم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در! این همه نقاط مثبتی که می‌تواند گذشته ما را نشان بدهد.

رهبر شهید در بخش دیگری از همین سخنان، بر لزوم معرفی شایسته مفاخر تاریخی ایران تاکید کردند: در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخارآمیز هم ندارد، گاهی اوقات به عنوان مفاخر تاریخی استفاده می‌کنند... ما این همه مفاخر تاریخی داریم. این همه چیزهایی که مایه تفاخر ملت ایران است، اعتماد به نفس ملت ایران است، چرا اینها را نشان ندهیم.

ایشان همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی را ضرورتی برای تقویت خودباوری ملی دانسته و تاکید کردند: ما احتیاج داریم به امید، به شوق، به کار، به اعتماد به نفس... ما احتیاج داریم به جوشیدن از درون، به استخراج گنجینه‌هایی که در میراث‌فرهنگی ماست.

در منظومه فکری رهبر شهید، صنایع‌دستی نیز جایگاهی ویژه دارد. ایشان در سفر به استان قم با اشاره به پیشینه فرش‌بافی این استان فرمودند: به مسئله‌ فرششان، به مسئله صنایع‌دستیِ دیگرشان اهتمام ورزیده شود؛ این می‌تواند مردم را از درون زندگی خودشان بهره‌مند و مرفه کند.

ایشان همچنین در سال ۱۳۸۳ بر توسعه این حوزه با نگاه اقتصادی و صادرات‌محور تاکید کردند: باید با سرمایه‌گذاری جدی صنایع‌دستی استان را رونق کامل داد و با سیاست‌گذاری صحیح راه ورود گسترده تولیدات هنرمندان ایرانی را به بازارهای جهانی هموار ساخت.

رهبر شهید در همان سال، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول این حوزه، تصریح کردند: در بحث گردشگری حقیقا ضعیف عمل می‌کنیم که باید اهتمام ویژه‌ای به میراث‌فرهنگی و گردشگری شود.

در بیانات ایشان، هویت تاریخی ملت ایران پیوندی عمیق با آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی دارد. ایشان در سال ۱۳۸۲ فرمودند: آثار تاریخی و باستانی نشان‌دهنده اوج هنر معماری در میان این مردم در طول تاریخ گذشته است. اینها چیزهایی است که گذشته تاریخی یک ملت را رنگ و رونق می‌بخشد و مردم می‌توانند گذشته، تاریخ و ریشه‌های خود را پیدا کنند.

رهبر شهید همچنین بارها نسبت به تلاش جریان‌های سلطه برای تحقیر هویت تاریخی ملت‌ها هشدار داده و تاکید کردند: در طول صد و پنجاه سال گذشته با ما این کار را کردند، اسلام و گذشته و میراث‌فرهنگی و ارزش‌های دینی و ملی و ملیت و همه چیز ما را تحقیر کردند.

و در سخنانی دیگر افزودند: در دنیا عالی‌ترین دستاوردها و میراث‌های فرهنگی یک ملت را گاهی کوچک می‌کنند و آن ملت را از آن دستاوردها بیزار می‌کنند.

ایشان احساس هویت را یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار ملی دانسته و در سال ۱۳۸۳ تصریح کردند: مقیدم در همه دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه آن شهرستان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی از برنامه‌های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست.

در مجموع، بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که از نگاه ایشان، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گنجینه‌هایی راهبردی برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، معرفی تمدن ایران به جهان، رونق اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌بدیل کشور به شمار می‌رفتند؛ دیدگاهی که امروز، همزمان با روزهای وداع با رهبر شهید، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاری و حرکت در این سه حوزه باشد.

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