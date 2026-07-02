۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸

تأکید معاون سیاسی‌ استاندار قم بر نقش راهبردی رسانه‌ها در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

تأکید معاون سیاسی‌ استاندار قم بر نقش راهبردی رسانه‌ها در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

معاون سیاسی‌امنیتی استانداری قم، بر ضرورت تولید محتوای ماندگار و نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها در تبیین ابعاد این رویداد تأکید کردو

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی حیدری در جلسه کارگروه رسانه و فضای مجازی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت تولید محتوای ماندگار و نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها در تبیین ابعاد این رویداد تأکید کرد.

معاون سیاسی‌امنیتی استانداری قم اظهار کرد: در شرایط کنونی، تبیین صحیح وقایع و انتقال پیام این رویداد تاریخی به افکار عمومی، مسئولیتی خطیر و بر عهده رسانه‌هاست.

حیدری با اشاره به تحولات اخیر و حوادث ماه‌های گذشته افزود: آن چه امروز بیش‌ازپیش جایگاه خود را در دنیا تثبیت می‌کند، تعالیم دینی و مکتب اسلام است که با محوریت عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در حال گسترش در سطح جهانی است.

او با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها تصریح کرد: اگر چه قدرت‌های استکباری از نظر ابزارهای رسانه‌ای و فناوری پیشرفته‌تر هستند؛ ولی آن چه موجب برتری جبهه حق می‌شود، اتکاء به حقیقت و صداقت در اطلاع‌رسانی است.

معاون استاندار قم، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش رویدادهای اخیر، به‌ ویژه در ایام جنگ و بحران‌ها خاطرنشان کرد: حضور مؤثر، انقلابی و بدون چشمداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت افکار عمومی و خنثی‌سازی عملیات رسانه‌ای دشمن داشته است.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» گفت: ستاد برگزاری این مراسم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله کمیته رسانه و فضای مجازی، مأموریت دارد، با مدیریت هماهنگ، اطلاع‌رسانی دقیق، پوشش گسترده و تولید محتوای اثرگذار را در دستور کار قرار دهد.

او تولید محتوای ماندگار از این رویداد را ضروری برشمرد و افزود: باید از این فرصت برای ثبت و مستندسازی لحظه‌به‌لحظه مراسم استفاده شود تا این واقعه تاریخی برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.

معاون استاندار  قم، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی رسانه‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود، با همت و هماهنگی تمامی فعالان رسانه‌ای، شاهد برگزاری باشکوه این مراسم و انعکاس گسترده آن در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041100818
محمد امین زینلی
دبیر مهدی ارجمند

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