به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی حیدری در جلسه کارگروه رسانه و فضای مجازی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت تولید محتوای ماندگار و نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها در تبیین ابعاد این رویداد تأکید کرد.

معاون سیاسی‌امنیتی استانداری قم اظهار کرد: در شرایط کنونی، تبیین صحیح وقایع و انتقال پیام این رویداد تاریخی به افکار عمومی، مسئولیتی خطیر و بر عهده رسانه‌هاست.

حیدری با اشاره به تحولات اخیر و حوادث ماه‌های گذشته افزود: آن چه امروز بیش‌ازپیش جایگاه خود را در دنیا تثبیت می‌کند، تعالیم دینی و مکتب اسلام است که با محوریت عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در حال گسترش در سطح جهانی است.

او با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها تصریح کرد: اگر چه قدرت‌های استکباری از نظر ابزارهای رسانه‌ای و فناوری پیشرفته‌تر هستند؛ ولی آن چه موجب برتری جبهه حق می‌شود، اتکاء به حقیقت و صداقت در اطلاع‌رسانی است.

معاون استاندار قم، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش رویدادهای اخیر، به‌ ویژه در ایام جنگ و بحران‌ها خاطرنشان کرد: حضور مؤثر، انقلابی و بدون چشمداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت افکار عمومی و خنثی‌سازی عملیات رسانه‌ای دشمن داشته است.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» گفت: ستاد برگزاری این مراسم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله کمیته رسانه و فضای مجازی، مأموریت دارد، با مدیریت هماهنگ، اطلاع‌رسانی دقیق، پوشش گسترده و تولید محتوای اثرگذار را در دستور کار قرار دهد.

او تولید محتوای ماندگار از این رویداد را ضروری برشمرد و افزود: باید از این فرصت برای ثبت و مستندسازی لحظه‌به‌لحظه مراسم استفاده شود تا این واقعه تاریخی برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.

معاون استاندار قم، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی رسانه‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود، با همت و هماهنگی تمامی فعالان رسانه‌ای، شاهد برگزاری باشکوه این مراسم و انعکاس گسترده آن در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

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