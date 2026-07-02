ظرفیت اسکان ۸۲۶ هزار زائر برای مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم فراهم شده است

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا؛ بهزاد احمدی فارسانی شامگاه چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در برنامه «باید برخاست» در شبکه نور (سیمای محلی استان قم)، با اشاره به مسئولیت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به‌ عنوان رئیس کمیته اسکان مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرکزی قم و پیش‌بینی حضور گسترده زائران از استان‌های مختلف کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان زائران در دو بخش رسمی و غیررسمی انجام شده است.

احمدی افزود: ظرفیت اسکان رسمی استان شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های رسمی و مراکز اقامتی دستگاه‌های اجرایی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تخت است و حدود ۲ هزار شخصیت و مهمان بین‌المللی در مراکز اقامتی شاخص استان اسکان داده خواهند شد.

او ادامه داد: در مجموع ظرفیت اسکان رسمی و غیررسمی برای ۸۲۶ هزار نفر فراهم شده که این ظرفیت شامل مدارس، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، سوله‌ها و سالن‌های ورزشی و دیگر مراکز پیش‌بینی‌شده و همچنین اقلام مورد نیاز از جمله پتو، موکت، آب آشامیدنی و سایر ملزومات مورد نیاز زائران تأمین شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه‌های مردمی بیان کرد: ۴۵ دستگاه اجرایی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، حوزه‌های علمیه، بخش خصوصی و سایر نهادهای استان، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران در اختیار کمیته اسکان قرار داده‌اند.

احمدی از استقرار هشت کیوسک اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی شهر قم از ۱۵ و ۱۶ تیرماه جاری خبر داد و گفت: این کیوسک‌ها وظیفه راهنمایی زائران و معرفی مراکز اسکان را بر عهده خواهند داشت. همچنین با همکاری شهرداری قم، پنج خط پاسخگویی از طریق سامانه ۱۳۷ برای راهنمایی و خدمت‌رسانی به زائران و مسافران اختصاص یافته است.

او با اشاره به حضور گسترده مهمانان خارجی در این مراسم تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار زائر خارجی برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کرده‌اند و تمهیدات لازم برای اسکان و خدمت‌رسانی به آنان نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با تأکید بر نقش مردم در میزبانی از زائران خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های حوزه اسکان، راهنمایی و برپایی موکب‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود و تاکنون حدود ۳۰ هزار منزل برای پذیرایی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند.

احمدی از مردم قم دعوت کرد؛ با پیوستن به پویش «هر خانه یک موکب آقای شهید» در میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند.

اواضافه کرد: امیدوار هستیم، با همدلی مردم و همکاری همه دستگاه‌ها، بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای مهمانان داخلی و خارجی باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ همچنین از شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست؛ برای تسهیل خدمات‌رسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه مانند آب همراه داشته باشند.

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