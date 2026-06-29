۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۷

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم:

از تمام ظرفیت‌ها برای اسکان شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم استفاده می‌شود

از تمام ظرفیت‌ها برای اسکان شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم استفاده می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم؛ با بیان این که این اداره‌کل و مراکز اقامتی استان تمام توان خود را در اسکان هر چه بهتر شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در شهر مقدس قم به کار می‌گیرند، گفت: همه نهاد و دستگاه‌های استان تمام ظرفیت خود را برای اسکان هر چه بهتر شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته‌اند.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی عصر یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در جلسه کمیته اسکان و خدمات ستاد برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در سالن شهید حسین مولوی شهرداری قم؛ با بیان این که این اداره‌کل و مراکز اقامتی استان تمام توان خود را در اسکان هر چه بهتر شرکت‌کنندگان در آیین «بدرقه آقای شهید ایران» در شهر مقدس قم به کار می‌گیرند، اظهار کرد: همه نهاد و دستگاه‌های استان تمام ظرفیت خود را برای اسکان هر چه بهتر شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته‌اند.

احمدی با تأکید بر این که از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» بهره می‌بریم، بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های مراکز اقامتی استان برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بسیج شده است. 

او از همکاری و مشارکت مسئولانه و دلسوزانه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مجموعه‌های گوناگون استان در فراهم‌سازی امکانات اسکان برای شرکت‌کنندگان در این مراسم تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تأسیسات گردشگری استان با تمام ظرفیت در پذیرایی و اسکان شرکت‌کنندگان مشارکت دارند.

احمدی همچنین از شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست؛ برای تسهیل خدمات‌رسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه مانند آب همراه داشته باشند.

در این جلسه حاضران با هدف برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم، ظرفیت‌های موجود برای اسکان زائران و شرکت‌کنندگان را بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اجرایی خود را در این زمینه مطرح کردند.

جلسه کمیته اسکان و خدمات ستاد برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» به ریاست فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم با حضور مدیران نهادها و دستگاه‌های مختلف استان قم برگزار شد.

آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(ره)، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار می‌شود و مسیر این مراسم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران تعیین شده‌ است.

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کد خبر 1405040800572
دبیر محمد آوخ

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