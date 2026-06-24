به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی حیدری روز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای(ره)، با اشاره به برگزاری این مراسم در ۱۶ تیر در شهر قم بیان کرد: برای برگزاری شکوهمند این مراسم ۵ کارگروه و ۲۴ کمیته تشکیل شده است.
حیدری با بیان این که جلسه امروز مربوط به کارگروه اسکان و خدمات شهری بود، خاطرنشان کرد: این کارگروه از سه کمیته خدمات شهری، اسکان و گمشدگان تشکیل شده است.
او با اشاره به تقسیمبندی شهر برای ارائه خدمات عنوان کرد: در کمیته خدمات شهری، شهر به ۸ منطقه و ۲۷ ناحیه تقسیم شده و در هر منطقه خدمات لازم از قبیل اسکان، پذیرایی و حمل و نقل در حال پیشبینی و برنامهریزی است تا در روز موعود بدون هیچ مشکلی پذیرای مهمانان عزیز باشیم.
معاون استاندار قم همچنین از طراحی شبکهای منسجم برای کمیته پیداشدگان خبر داد و گفت: این شبکه در پارکسوارها، حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران، سراسر مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) و نقاط مختلف شهر به کار گرفته میشود و تصاویر افراد و اشیای گمشده را به صورت متمرکز اطلاعرسانی میکند.
حیدری با اشاره به برنامهریزیهای کمیته اسکان افزود: با توجه به پیشبینی استقبال میلیونی از مراسم، در حال تدارک لازم برای اسکان و پذیرایی از حداقل یک میلیون نفر هستیم که این ظرفیت جدا از اسکانی است که مردم شریف قم میزبان در خانههای خود خواهند شد.
او با طرح شعار «هر خانه یک موکب» اضافه کرد: از مردم شریف و مهماننواز قم انتظار میرود، در این چند روز پذیرای مردم عزیزمان از سراسر کشور باشند و طبیعتاً ظرفیت تمامی مدرسهها، مسجدها، حسینیهها، دانشگاهها، مراکز ورزشی، حوزههای علمیه و اماکن متبرکه در اختیار مهمانان عزیز قرار میگیرد.
معاون سیاسیامنیتی استانداری قم ادامه داد: در کمیته اسکان همچنین مصوب شد که برای پذیرایی از مهمانان ویژه خارجی از ظرفیت هتلها بهرهمند شویم.
حیدری با اشاره به زمانبندی مراسم اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار میشود و از مردم عزیز درخواست دارم، در روز تشییع با حفظ آرامش و طمأنینه، به تأسی از آرامش، وقار و متانت رهبر شهید در مراسم شرکت نمایند تا شاهد حادثه ناگواری نباشیم.
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