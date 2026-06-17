به گزارش خبرنگار میراثآریا، صدیقه قاسمی روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآن و عترت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (ویژه کارمندان و خانوادههای ایشان) در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم اظهار کرد: مرحله کشوری دومین دوره این مسابقات در روزهای نهم و دهم تیر امسال در تهران برگزار میشود.
معاون قرآن و عترت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: این مسابقات در رشتههای مختلف از جمله حفظ، قرائت، تحقیق، ترتیل، اذان و دعاخوانی برگزار میشود.
او ادامه داد: همچنین امسال دومین دوره مسابقات نهجالبلاغه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (ویژه کارمندان و خانوادههای ایشان) برگزار خواهد شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: نهضت قرآنی «بشیر» از سال ۱۴۰۱ در این وزارتخانه آغاز شده است و آموزشهای قرآنی به کارکنان و خانوادههای آنان به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
معاون قرآن و عترت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اضافه کرد: در قالب این طرح، کارکنان و خانوادههای آنان از سن چهار سال به بالا میتوانند در رشتهها و سطوح گوناگون آموزشهای قرآنی شرکت کنند.
او افزود: یکی از ویژگیهای مهم این طرح، ارائه کارنامههای مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی است که در سراسر کشور اعتبار دارد و شرکتکنندگان پس از دریافت کارنامه قابل قبول، گواهینامه آموزشی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را نیز دریافت میکنند.
قاسمی با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن در این وزارتخانه بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار مسابقات قرآن به صورت متمرکز و برخط (آنلاین) در این وزارتخانه برگزار شد که تجربهای جدید در میان دستگاههای اجرایی کشور بود.
معاون قرآن و عترت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به اهمیت مطالعه و آموزش توصیه کرد: خانوادهها از فرصت اوقات فراغت فرزندان خود در فصل تابستان، برای آموزش و شرکت آنان در کلاسهای قرآنی و امور فرهنگی استفاده کنند.
دومین دوره مسابقات قرآن و عترت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (ویژه کارمندان و خانوادههای ایشان) به کوشش معاونت قرآن و عترت مرکز مقاومت بسیج وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود.
انتهای پیام/
نظر شما