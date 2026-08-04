میراثآریا: از ساعات اولیه این روز، خیل عظیم دستههای سوگواری از مناطق گوناگون این شهر و سایر شهرهای ایران و دیگر کشورها خود را به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) رساندند تا در این مکان مقدس عزاداری و عرض ارادت کنند.
آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) در روز اربعین حسینی(ع) شاهد حضور پرشور زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی در مراسم عزاداری بود که برای عرض تسلیت به حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) مشرف شده بودند. پذیرایی از زائران در صبح روز اربعین، برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیتالله سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم، برگزاری آیین سوگواری در شبستان امام خمینی(ره) و حضور دستههای عزاداری در این مکان مقدس از جمله برنامههای این روز بود.
مراسم زیارت اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) با نوای سیدمحسن بنیفاطمی و سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا صادقی واعظ، با حضور پرشور زائران در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت(س) برگزار شد.
برگزاری آیین سوگواری در نقاط مختلف قم
در بیوت مراجع عظام تقلید، مراکز حوزوی، مساجد، تکایا و حسینیههای قم نیز مجالس سوگواری با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد. سخنرانان این مجالس با تبیین ابعاد گوناگون نهضت عاشورا، بر درسهای ماندگار قیام امام حسین(ع) از جمله ایستادگی در برابر ستم، دفاع از حق، فداکاری در راه دین، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ عزت انسانی تأکید کردند.
همچنین نقش حضرت زینب کبری(س) و امام زینالعابدین(ع) در رساندن پیام عاشورا، اهمیت وحدت مسلمانان و جایگاه اربعین در زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت و آزادگی، از دیگر محورهای سخنرانیها بود.
پیادهروی جاماندگان اربعین
یکی از جلوههای ویژه اربعین در شهر قم، حضور گسترده مردم در پیادهروی مسیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران است؛ مردمانی که با پای پیاده و با دلهایی سرشار از عشق به حضرت سیدالشهدا(ع)، مسیر زیارت و دلدادگی را طی میکنند تا یادآور حرکت کاروان اسرای کربلا باشند.
زائران در این مسیر با ذکر «یا حسین(ع)» و «یا زینب(س)»، قدم برمیدارند و هر گام خود را ادای احترامی به صبر، استقامت و رسالتی میدانند که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از عاشورا بر عهده گرفتند؛ رساندن پیام مظلومیت کربلا و زنده نگه داشتن حقیقت نهضت حسینی.
امسال نیز آیین بزرگ پیادهروی دلدادگان حسینی از ساعت ۱۷ از ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص) در مسیر طریقالمهدی(عج) به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار شد و هزاران نفر از مجاوران و زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع)، با حضور در این اجتماع معنوی، عشق و ارادت خود به خاندان اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.
مسجد مقدس جمکران در اربعین حسینی، یکی از مهمترین کانونهای حضور عزاداران بود؛ زائرانی که بعد از طی مسیر پیادهروی، خود را به این مکان مقدس رسانند تا در آیینهای معنوی این روز از جمله قرائت زیارت عاشورا شرکت کنند.
اربعین، استمرار پیام کربلا
اربعین، چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یاران باوفایش و اهل بیت مظلوم ایشان در واقعه عاشوراست؛ روزی که در فرهنگ شیعه، نماد زنده ماندن نهضت حسینی و استمرار پیام کربلا به شمار میرود.
در روایت مشهور شیعه، جابر ابن عبدالله انصاری از اولین زائرانی بود که خود را به مزار امام حسین(ع) رساند و زیارت کرد؛ همچنین بازگشت کاروان اسرای کربلا به سرزمین کربلا در اربعین، در فرهنگ عمومی شیعیان جایگاه ویژهای یافته است؛ کاروانی که بعد از تحمل رنجهای بسیار در مسیر کوفه و شام، پیام مظلومیت شهدای کربلا و حقیقت قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به گوش تاریخ رساند.
از همین رو، اربعین یادآور نقش بزرگ حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) در تبیین پیام عاشورا و تبدیل یک حادثه تاریخی به جریانی ماندگار برای دفاع از حق، عدالت، عزت و آزادگی است.
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