آثار ثبت جهانی، سرمایه راهبردی هویت و توسعه پایدار کرمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهری جوادی با اشاره به جایگاه برجسته استان کرمان در حوزه میراثفرهنگی اظهار کرد: کرمان با برخورداری از مجموعهای کمنظیر از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جمله ارگ بم و منظر فرهنگی آن، بیابان جهانی لوت، باغ شاهزاده ماهان، روستای دستکند میمند شهربابک، قنوات اکبرآباد، قاسمآباد بم و گوهرریز جوپار و کاروانسراهای گنجعلیخان کرمان و چاهکوران راور، یکی از مهمترین کانونهای میراثفرهنگی کشور محسوب میشود که هر یک بخشی از هویت، فرهنگ و پیشینه تاریخی ایران را به جهانیان معرفی میکنند.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان افزود: ثبت جهانی یک اثر، صرفا کسب یک عنوان بینالمللی نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ برای حفاظت، پایش، مرمت اصولی و مدیریت علمی این میراث ارزشمند است، حفظ اصالت و تمامیت آثار، اجرای برنامههای حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، از مهمترین الزامات صیانت از میراث جهانی استان به شمار میرود.
او با بیان اینکه آثار ثبت جهانی میتوانند نقش موثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند، تصریح کرد: این آثار ضمن تقویت هویت فرهنگی و افزایش حس تعلق اجتماعی، زمینهساز رونق گردشگری فرهنگی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی هستند و حفاظت از آنها، سرمایهگذاری برای آینده استان کرمان محسوب میشود.
جوادی در ادامه بیان کرد: معرفی صحیح و علمی آثار ثبت جهانی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، آموزش جوامع محلی، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در حفاظت از میراثفرهنگی، از مهمترین برنامههایی است که باید بهصورت مستمر دنبال شود تا این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده نیز حفظ شوند.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با همکاری وزارت میراثفرهنگی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، متخصصان و جوامع محلی، حفاظت و مدیریت پایدار آثار ثبت جهانی را با جدیت دنبال میکند و معتقد است حراست از این میراث، صیانت از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران است.
او در پایان تاکید کرد: آثار ثبت جهانی کرمان ظرفیتهایی کمنظیر برای معرفی چهره واقعی استان در عرصه بینالمللی هستند و بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیتها میتواند ضمن تقویت دیپلماسی فرهنگی، جایگاه کرمان را بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی ایران بیش از پیش تثبیت کند.
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