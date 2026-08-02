به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، غلامرضا فرخی یک‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری بخش گلباف شهرستان کرمان که با حضور قاسم شمسی بخشدار، حجت‌الاسلام مسعود توکلی‌زاده رئیس دادگاه عمومی بخش، سید نبی‌الله میرحسینی شهردار، حمید نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این بخش برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: حضور امروز در گلباف نشان‌دهنده اهمیت این شهر در جغرافیای صنایع‌دستی استان کرمان است و تلاش داریم با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه، زمینه توسعه این حوزه را بیش از گذشته فراهم کنیم.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان افزود: سیاست‌گذاری و تخصیص اعتبارات در حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی بر اساس اسناد بالادستی انجام می‌شود و در این چارچوب، توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها و بخش‌هایی که از اقتصاد فصلی برخوردارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی یکی از بزرگ‌ترین موتورهای محرکه تولید درآمد در خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار است، گفت: صنایع‌دستی به دلیل نیاز کمتر به سرمایه اولیه و پایین بودن میزان سرمایه در گردش، ظرفیت بالایی برای فراگیر شدن و کمک به رونق اقتصادی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فرخی آموزش را یکی از مهم‌ترین ارکان توانمندسازی هنرمندان و توسعه صنایع‌دستی در گلباف دانست و تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی باید در مسیر اشتغال‌زایی و تولید درآمد برای خانواده‌های گلبافی طراحی و اجرا شود و در کنار مهارت تولید، موضوعاتی مانند تجاری‌سازی، بازاریابی و برندسازی نیز به هنرمندان آموزش داده شود.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان در ادامه بیان کرد: آموزش مستمر علاوه بر ارتقا کیفیت تولیدات، موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان و تغییر نگاه آنان به فرآیند تولید می‌شود و لازم است تولید صنایع‌دستی از الگوی صرفا سنتی فاصله گرفته و بر اساس نیاز بازار، تقاضای مصرف‌کننده و بازار هدف تعریف شود.

او با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات کاربردی و دارای کاربری روزانه در گلباف اظهار کرد: زمانی که تولید بر اساس نیاز و تقاضای واقعی بازار شکل پذیرد، امکان فروش و درآمدزایی افزایش پیدا می‌کند و هنرمند می‌تواند با اطمینان بیشتری به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهد.

فرخی یکی از اولویت‌های مهم در حوزه صنایع‌دستی گلباف را احیا و زنده‌سازی رشته‌های منسوخ‌شده یا در حال فراموشی عنوان کرد و افزود: احیا این رشته‌ها می‌تواند ضمن حفظ هویت فرهنگی و هنری منطقه، به معرفی توانمندی‌های گلباف و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای هنرمندان منجر شود.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان همچنین بر اهمیت تغییر ذائقه و نگرش هنرمندان متناسب با آموزش‌های نوین صنایع‌دستی تاکید کرد و گفت: آموزش‌های تخصصی و کاربردی باید به گونه‌ای باشد که هنرمندان علاوه بر حفظ اصالت هنرهای سنتی، با نیازهای جدید بازار نیز آشنا شوند و بتوانند محصولات خود را با نگاه خلاقانه و متناسب با سلیقه مخاطب تولید کنند.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه بازار صنایع‌دستی گلباف بیان کرد: برگزاری شب‌ها و گذرهای صنایع‌دستی گلباف در کرمان و سایر شهرستان‌های استان می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان این منطقه و ایجاد بازار فروش مستقیم برای تولیدات آنان باشد.

فرخی از آمادگی کامل اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای هنرمندان و هنرجویان گلباف خبر داد و افزود: آموزش باید در نهایت به صنعتگر شدن افراد، ایجاد اشتغال پایدار و شکل‌گیری کسب‌وکارهای خلاق منجر شود و در همین راستا، راه‌اندازی خانه‌های خلاق صنایع‌دستی در گلباف می‌تواند نقش مهمی در توسعه و ترویج صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این منطقه ایفا کند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان تاکید کرد: خانه‌های خلاق صنایع‌دستی می‌توانند به‌عنوان حلقه اتصال میان آموزش، ایده‌پردازی، تولید، تجاری‌سازی و برندسازی فعالیت کنند و زمینه را برای تبدیل ظرفیت‌های بومی و هنری گلباف به محصولات دارای هویت و ارزش اقتصادی فراهم آورند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خانه‌های خلاق در گلباف، علاوه بر فراهم کردن بستر آموزش و توانمندسازی هنرمندان، می‌تواند به شکل‌گیری برندهای محلی، ارتقا کیفیت محصولات، توسعه بازارهای فروش و معرفی هنرهای سنتی این منطقه در سطح استان و کشور کمک کند.

فرخی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی گفت: توسعه این بخش نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است و باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای ترویج، توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع‌دستی گلباف استفاده کرد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان کرمان در پایان تصریح کرد: هدف ما این است که با توسعه آموزش‌های مهارتی، احیا رشته‌های در حال فراموشی، راه‌اندازی خانه‌های خلاق و هدایت تولیدات به سمت محصولات کاربردی و متناسب با بازار هدف، صنایع‌دستی گلباف را به یکی از ظرفیت‌های موثر در اشتغال‌زایی، درآمدزایی خانواده‌ها و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری این منطقه تبدیل کنیم.

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