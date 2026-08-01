صدور ۳۱ موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بردبار شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در بازدید از تأسیسات گردشگری از صدور ۳۱ موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از ابتدای سال تا پایان تیر ۱۴۰۵ در استان کرمان خبر داد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این موافقت اصولی‌ها بیش‌از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و برای بیش‌از ۲۱۰۰ نفر اشتغال‌زایی در سطح استان ایجاد می‌کند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان تصریح کرد: این موافقت‌های اصولی برای احداث واحدهای اقامتی چون هتل، اقامتگاه بوم‌گردی و هتل آپارتمان و واحدهای پذیرایی مثل سفره‌خانه‌های سنتی در سطح استان صادر شده‌است.

او با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری، یکی از الزامات اساسی برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان به فرصت‌های پایدار اقتصادی است و حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقا کیفیت خدمات و تقویت اقتصاد محلی در نقاط مختلف استان شود.

بردبار خاطرنشان کرد: رویکرد ما در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، هدایت منابع به سمت طرح‌هایی است که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه همخوانی داشته باشند و اصول توسعه پایدار گردشگری را مورد توجه قرار دهند، چراکه ایجاد زیرساخت‌های مناسب باید همزمان با حفاظت از میراث‌فرهنگی و منابع طبیعی، تقویت جوامع محلی و ایجاد اشتغال پایدار دنبال شود.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه گردشگری در پایان بیان کرد: کرمان با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و روستایی، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دارد و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از طرح‌های واجد شرایط، زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کنیم تا توسعه زیرساخت‌های گردشگری به شکل متوازن در شهرستان‌های مختلف استان دنبال شود.

انتهای پیام/