نام و خدمات مرحوم بهرامی در عرصه گردشگری و نیکوکاری ماندگار است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه حضور در مراسم سالگرد درگذشت فعال گردشگری و خیر نیکوکار محمدرضا بهرامی، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و خدمات اجتماعی او اظهار کرد: مرحوم بهرامی در جبهه‌های مختلف خدمتگزار مردم بود و در حوزه‌های گردشگری، خیریه، کارآفرینی و خدمت به شهروندان فعالیت داشت.

استاندار کرمان با بیان اینکه مرحوم بهرامی انسان نیکی بود که هرجا پا می‌گذاشت، اثر خیری از خودش به یادگار گذاشت، خاطرنشان کرد: خدمات و اقدامات مرحوم بهرامی همچنان در جامعه مورد توجه قرار دارد.

او با تاکید بر ضرورت گسترش الگوهای نیکوکاری در جامعه بیان کرد: امیدوار هستیم که این الگوها در سطح جامعه گسترش پیدا کند و شاهد این باشیم که با رفتن چنین انسان‌هایی، همچنان بذر نیکوکاری در جامعه کاشته شود.

طالبی ادامه داد: امیدواریم شاهد جوانه زدن غنچه‌های نیکوکاری در سطح جامعه باشیم.

مرحوم محمدرضا بهرامی سحرگاه جمعه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۴ دارفانی را وداع گفت.

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