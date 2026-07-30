به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی مهم از هویت فرهنگی و اقتصادی استان به شمار می‌رود و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه نیازمند ایجاد زمینه‌های متنوع و مستمر برای معرفی و عرضه محصولات آنان است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان افزود: یکی از برنامه‌های مورد توجه، برگزاری بازارهای روز صنایع‌دستی در یک روز مشخص از هفته و در فضاهای عمومی همچون بوستان‌ها، میادین و نقاط پرتردد شهری است تا هنرمندان بتوانند بدون واسطه محصولات و آثار خود را به شهروندان و گردشگران عرضه کنند.

او با بیان اینکه این بازارها می‌توانند نقش موثری در رونق اقتصاد هنرمندان و صنعتگران داشته باشند، تصریح کرد: ایجاد امکان فروش مستقیم محصولات، افزایش دسترسی مردم به تولیدات صنایع‌دستی و معرفی توانمندی‌های هنرمندان، زمینه‌ای برای تقویت چرخه تولید، فروش و ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالان این عرصه فراهم می‌کند.

فرخی در ادامه بیان کرد: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند که از فضای نمایشگاهی و مناسبت‌های محدود فراتر رفته و به بخشی از جریان روزمره زندگی مردم تبدیل شود، برگزاری بازارهای روز در فضاهای شهری، فرصتی برای حضور مستمر هنرهای سنتی در متن زندگی اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.

سرپرست معاون صنایع‌دستی کرمان همچنین بازارهای روز را ظرفیتی برای توسعه گردشگری دانست و گفت: حضور گردشگران در این بازارها علاوه بر آشنایی با هنرها و صنایع‌دستی بومی، می‌تواند به خرید محصولات محلی و ایجاد ارزش افزوده برای جامعه میزبان منجر شود و از این طریق، صنایع‌دستی را به یکی از عناصر مکمل تجربه گردشگری در استان تبدیل کند.

او خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با همکاری و همراهی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری بازارهای روز صنایع‌دستی در شهر کرمان و همچنین شهرستان‌های مختلف استان فراهم شود و هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌ها، هنرهای بومی و شرایط خود، میزبان این بازارها باشد.

فرخی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و مدیریت شهری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بوستان‌ها، میادین و فضاهای عمومی شهرها می‌تواند به شکل‌گیری بازارهایی پویا و مردمی کمک کند، بازارهایی که همزمان سه هدف حمایت از اقتصاد هنرمندان، ترویج و معرفی هنرهای سنتی و تقویت پیوند صنایع‌دستی با گردشگری را دنبال می‌کنند.

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