به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: کرمان از استانهای شاخص کشور در زمینه تنوع رشتههای صنایعدستی و برخورداری از هنرمندان توانمند است و توسعه زیرساختهای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی میتواند نقش موثری در تقویت اقتصاد این حوزه و افزایش درآمد هنرمندان داشته باشد.
سرپرست معاونت صنایعدستی کرمان افزود: بازارچههای دائمی صنایعدستی یکی از مهمترین بسترهای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان به گردشگران و شهروندان هستند و میتوانند با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده، به رونق بازار فروش، حذف واسطههای غیرضروری و افزایش انگیزه هنرمندان برای تداوم فعالیت کمک کنند.
او با بیان اینکه پیگیری برای فعال کردن بازارچههای دائمی صنایعدستی در تمامی شهرستانهای استان در حال انجام است، گفت: تلاش میکنیم با همکاری فرمانداریها، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، ظرفیتهای موجود برای ایجاد و راهاندازی بازارچههای دائمی شناسایی و از این فضاها برای معرفی هنرهای بومی و تولیدات شاخص هر شهرستان استفاده شود.
فرخی تصریح کرد: یکی از اولویتهای مهم در این زمینه، ایجاد و فعالسازی بازارچههای صنایعدستی در مبادی ورودی و خروجی شهرستانهاست تا گردشگران و مسافران بتوانند ضمن آشنایی با هنر و فرهنگ مناطق مختلف استان، محصولات صنایعدستی را بهصورت مستقیم از هنرمندان و تولیدکنندگان خریداری کنند.
سرپرست معاونت صنایعدستی کرمان با اشاره به فعالیت هفت بازارچه صنایعدستی در نقاط شاخص و گردشگرپذیر استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر بازارچههای صنایعدستی در کاروانسرای جهانی گنجعلیخان، روستای جهانی میمند، ارگ جهانی بم، باغ جهانی شاهزاده ماهان، روستای جهانی گردشگری شفیعآباد، ارگ راین و اکونوموزه بانو حیاتی کرمان فعال هستند.
او خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این بازارچهها در مجموعههای تاریخی و مقاصد مهم گردشگری، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان کرمان و ایجاد پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری و اقتصاد هنرهای سنتی فراهم کرده است.
فرخی در پایان تاکید کرد: توسعه بازارچههای دائمی صنایعدستی علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید برای فروش محصولات، میتواند به حفظ و انتقال هنرهای بومی و سنتی، حمایت از اشتغال هنرمندان و تقویت جایگاه صنایعدستی در اقتصاد گردشگری کرمان کمک کند و در همین راستا، توسعه این بازارچهها در شهرستانهای مختلف استان با جدیت دنبال خواهد شد.
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