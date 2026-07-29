۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۳

معاون استاندار کرمان:

راه‌اندازی قطار پرسرعت، نقش موثری در توسعه دالان گردشگری استان کرمان دارد

راه‌اندازی قطار پرسرعت، نقش موثری در توسعه دالان گردشگری استان کرمان دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تشکیل نخستین کارگروه ریلی استان با هدف شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داد و گفت: تکمیل خط ریلی سیرجان ـ کرمان، دوخطه شدن مسیر کرمان ـ بافق و پیگیری راه‌اندازی قطار پرسرعت کرمان به تهران و استان‌های همجوار، علاوه بر ارتقا شبکه حمل‌ونقل، می‌تواند با تسهیل دسترسی به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، زمینه توسعه زنجیره و دالان گردشگری استان کرمان را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه ریلی استان به دستور استاندار کرمان اظهار کرد: توسعه پایدار استان بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی امکان‌پذیر نیست و حمل‌ونقل ریلی به عنوان شیوه‌ای پاک، ایمن و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: در این نشست سه موضوع راهبردی در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن، بررسی روند احداث و تکمیل خط ریلی سیرجان_کرمان بود، پروژه‌ای که با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و صنایع معدنی استان در حال اجراست.

او با بیان اینکه تصمیمات مناسبی برای شتاب‌بخشی به اجرای این پروژه اتخاذ شد، تصریح کرد: مقرر شد گزارشی از وضعیت پروژه و پیشنهادهای لازم برای تقویت منابع مالی و تسریع عملیات اجرایی به وزیر راه و شهرسازی ارسال شود تا زمینه بهره‌برداری از این مسیر در سال جاری فراهم شود.

ذاکری‌هرندی دومین محور این جلسه را بررسی پروژه دوخطه کردن مسیر ریلی کرمان_بافق عنوان کرد و گفت: این مسیر یکی از پرترددترین کریدورهای ریلی کشور محسوب می‌شود و به دلیل قرار گرفتن در محور صنایع و معادن، نقش مهمی در جابه‌جایی بار و توسعه اقتصادی استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: سومین موضوع نیز به بررسی طرح قطار پرسرعت کرمان به مقصد تهران و استان‌های همجوار اختصاص داشت، طرحی که علاوه بر ارتقای شبکه حمل‌ونقل، می‌تواند در توسعه زنجیره و دالان گردشگری استان نیز نقش موثری ایفا کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پروژه آزادراه«انار_شهر بابک_سیرجان_باغین به مراحل نهایی تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه رسیده و روند اجرایی آن وارد فاز جدیدی شده است.

 ذاکری همچنین از پیشرفت مناسب عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی استان خبر داد و افزود: طی سه ماه گذشته عملیات برداشت و اجرای روکش آسفالت در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی و شریانی استان که کریدور ارتباطی با دو بندر مهم شهید رجایی بندرعباس و چابهار هستند، با سرعت مطلوب در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی استان خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌های ریلی در کرمان کاملاً محسوس است و امیدواریم با حمایت استاندار کرمان، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشارکت بخش خصوصی و صنایع بزرگ استان، شاهد شتاب گرفتن توسعه شبکه ریلی و تحقق اهداف ترسیم‌شده در این حوزه باشیم.

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کد خبر 1405050700523
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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