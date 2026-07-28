به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهری جوادی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در حوزه میراثفرهنگی اظهار کرد: کرمان از استانهای برخوردار کشور در زمینه داشتههای تاریخی، فرهنگی و تمدنی است و مجموعهای کمنظیر از میراث ملموس و ناملموس را در خود جای داده که بخشی از این ظرفیتها در سطح ملی و جهانی شناخته شده و به ثبت رسیدهاند.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان افزود: وجود آثار و مجموعههای ارزشمندی همچون ارگ تاریخی بم و منظر فرهنگی آن، باغ شاهزاده ماهان، بیابان لوت، روستای تاریخی میمند، کاروانسراها و قنوات ثبت جهانی و بیایان جهانی لوت، در کنار آثار متعدد ثبتشده در فهرست میراث ملی، نشاندهنده جایگاه ویژه استان کرمان در نقشه میراثفرهنگی کشور و جهان است.
او در ادامه بیان کرد: در کنار میراث ملموس، استان از ظرفیتهای ارزشمند میراث ناملموس نیز برخوردار است که شامل آیینها، سنتها، مهارتهای بومی، موسیقی، خوراک و دانشهای سنتی میشود و مجموعه این عناصر میتواند به تقویت هویت فرهنگی جوامع محلی و توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.
جوادی با بیان اینکه حفاظت از میراثفرهنگی زمانی اثربخشتر خواهد بود که این آثار در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز نقشآفرینی کنند، گفت: یکی از اولویتهای مهم ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی و فراهم کردن زمینه برای ورود این بناها به چرخه گردشگری است، چراکه بهرهبرداری مناسب از بناهای تاریخی میتواند ضمن حفاظت پایدار از آنها، به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در استان کمک کند.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: ابنیه تاریخی کرمان سرمایههایی ارزشمند برای نسلهای امروز و آینده هستند و باید با برنامهریزی، مرمت اصولی، ساماندهی محوطهها و تعریف کاربریهای متناسب با شان و اصالت بنا، زمینه بهرهمندی جامعه از این ظرفیتها فراهم شود.
او خاطرنشان کرد: نگاه ما به ساماندهی و احیا بناهای تاریخی، در کنار حفاظت کالبد، تلاش برای ایجاد پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری و مشارکت جوامع محلی است، تا این بناها به بخشی فعال از اقتصاد فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شوند.
جوادی تاکید کرد: کرمان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه میراثفرهنگی ملموس و ناملموس، میتواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخش خصوصی، جوامع محلی و علاقهمندان به میراثفرهنگی است.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان در پایان گفت: ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی، حفاظت از آثار ارزشمند و تقویت جایگاه میراث ناملموس در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری، میتواند زمینهساز معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کرمان در سطح ملی و بینالمللی و حرکت این استان در مسیر توسعه پایدار گردشگری باشد.
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