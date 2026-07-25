به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ با ابلاغ حکمی مهری جوادی را به‌عنوان سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان منصوب کرد.

مهری جوادی دانش آموخته باستان‌شناسی بوده و از جمله سوابق اجرایی ایشان می‌توان به سرپرستی پایگاه میراث جهانی میمند، مسئول واحد باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دبیر شورای ثبت محوطه‌های باستانی جنوب شرق استان اشاره کرد.

همچنین در این آیین از زحمات فرناز فرهی‌مقدم سرپرست اسبق معاونت میراث‌فرهنگی کرمان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انتهای پیام/