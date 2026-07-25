به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی ۲ مرداد ۱۴۰۵ در نشست تخصصی توسعه گردشگری سلامت با مراکز درمانی، با خیرمقدم به مهمانان افغانستانی و قدردانی از برگزارکنندگان رویداد همکاریهای اقتصادی کرمان و افغانستان، اظهار کرد: این رویداد را، نقطه عطفی در روابط کرمان و افغانستان میبینیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان آلبوم اقتصاد ایران است، اظهار کرد: هر رشته و حوزهای از اقتصاد ایران را دنبال کنید، شاخهای از آن و البته شاخهای قدرتمند در استان کرمان قابل مشاهده است.
او افزود: موقعیت جغرافیایی استان کرمان در همجواری با افغانستان، این فرصت را فراهم کرده است تا بهترین و گستردهترین روابط تجاری و اقتصادی با این کشور توسعه یابد.
طالبی با اشاره به برنامهریزیها و مذاکرات انجامشده در این رویداد، ابراز امیدواری کرد: نتایج مطلوبی در توسعه روابط اقتصادی میان کرمان و افغانستان حاصل شود.
استاندار کرمان با تاکید بر اهمیت گردشگری سلامت، گفت: گردشگری سلامت با توجه به ابعاد مختلفی که در بر دارد، دارای ارزش افزوده بسیار بالایی در اقتصاد است.
او با اشاره به آثار اقتصادی گردشگری سلامت تصریح کرد: در این حوزه، علاوه بر بهرهمندی بیماران از خدمات درمانی، ظرفیتهای اقامتی، گردشگری، حملونقل، خدمات شهری و سایر بخشهای خدماتی نیز فعال میشوند.
طالبی افزود: توسعه گردشگری سلامت، به رونق دیگر بخشهای مرتبط نیز منجر خواهد شد.
استاندار کرمان با برشمردن ظرفیتهای استان کرمان در این حوزه، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی ممتاز کرمان بهعنوان دروازه شرق کشور، همجواری و دسترسی مناسب به کشورهای همسایه بهویژه افغانستان و پاکستان، وجود پزشکان متخصص و نیروهای توانمند درمانی، بیمارستانهای مجهز و پیشرفته، مراکز درمانی در حال تکمیل، هزینههای رقابتی درمان، فرهنگ مهماننوازی مردم کرمان و همچنین ظرفیتهای گردشگری استان، از مهمترین مزیتهایی هستند که میتوانند کرمان را به یکی از مقاصد برتر گردشگری سلامت کشور تبدیل کنند.
او با اشاره به آثار تاریخی، بناهای ارزشمند و گردشگاههای متعدد استان، گفت: این ظرفیتها میتوانند در دوران نقاهت بیماران نیز تجربهای ارزشمند از سفر به کرمان برای گردشگران سلامت ایجاد کند.
طالبی بر ضرورت تکمیل زنجیره خدمات گردشگری سلامت تاکید کرد و افزود: خدمات بیمارستانی تنها بخشی از زنجیره ارائه خدمات به گردشگران سلامت است و هتلها، دفاتر خدمات گردشگری، آژانسها، شرکتهای حملونقل، بیمهها و سایر بخشهای مرتبط نیز باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمان بازاریابی را از الزامات توسعه این حوزه دانست و بیان کرد: باید از ابزارها و مدلهای نوین تبلیغاتی استفاده کنیم تا جایگاه واقعی کرمان را در نگاه کشورهای همسایه و افرادی که میتوانند این استان را بهعنوان مقصد گردشگری سلامت انتخاب کنند؛ معرفی کنیم.
او با تاکید بر نقش استانداری در تسهیل این فرآیند، گفت: بخشی از مسئولیت تسهیلگری این جریان بر عهده استانداری است و در حوزه رفع موانع سرمایهگذاری، هماهنگی میان دستگاهها و تسهیل در صدور مجوزها، در کنار سایر دستگاههای مسئول همکاری خواهیم کرد.
طالبی همچنین بر ضرورت تعریف بازارهای هدف تاکید کرد و افزود: کشورهای شرقی، کشورهای جنوبی، عراق و کشورهای شمالی ایران میتوانند از بازارهای هدفی باشند که باید برای توسعه گردشگری سلامت روی آنها برنامهریزی و تمرکز شود.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم راهاندازی پنجره واحد خدمات گردشگری سلامت و طراحی بستههای مشترک درمان، گردشگری و اقامت، تصریح کرد: نیروهای فعال در این حوزه از رانندگان تاکسی و کارکنان پذیرش بیمارستانها و مراکز درمانی تا راهنمایان مراکز گردشگری باید آموزشهای لازم را دریافت کنند تا آمادگی لازم برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران سلامت را داشته باشند.
او بر ضرورت ایجاد سازوکار منسجم برای توسعه گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میکنم ستاد توسعه گردشگری سلامت با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و بخش خصوصی توانمند استان تشکیل شود تا برنامهای جامع برای توسعه این حوزه تدوین و اجرا کند.
طالبی افزود: راهاندازی پنجره واحد خدمات گردشگری سلامت، تعریف بستههای مشترک درمان، گردشگری و اقامت و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار این ستاد قرار داشته باشد.
استاندار کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه فعالان این حوزه، زمینه ترسیم آیندهای مناسب برای توسعه گردشگری سلامت در استان فراهم شود.
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