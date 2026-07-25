به گزارش خبرنگار میراث آریا، مالک اژدری روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، به همراه حبیبالله خنجری فرماندار کرمان در سفری یکروزه به بخش چترود، از روند اجرای طرحهای عمرانی، گردشگری و خدماتی این بخش بازدید و چندین پروژه را افتتاح و کلنگزنی کرد.
این سفر با هدف توسعه زیرساختهای روستایی، تقویت ظرفیتهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای انجام شد.
در جریان این برنامه، مجموعه تاریخی روستای کمونوییه مورد بازدید قرار گرفت و آیین کلنگزنی عملیات احیا و مرمت کاروانسرای تاریخی گورچوییه برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان در ادامه سفر، با حضور در منزل شهید محسن جعفری، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، با والدین این شهید دیدار و از صبر و ایثار خانوادههای معظم شهدا تجلیل کرد.
از دیگر برنامههای این سفر، آیین کلنگزنی عملیات اجرایی محور گردشگری روستاهای بخش چترود با مشارکت دهیاریها بود، طرحی که با هدف توسعه گردشگری روستایی، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای ساکنان منطقه اجرا خواهد شد.
اژدری همچنین در نشستی با حضور بخشداران شهرستان کرمان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش چترود، مسائل و نیازهای روستاهای منطقه را بررسی و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، دهیاریها و شوراهای اسلامی برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و توسعه گردشگری روستایی تاکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما