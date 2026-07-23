به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد پنج‌شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ در شورای اداری شهرستان راور که به ریاست علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و با حضور جمعی از مدیران کل استانی و مدیران شهرستان راور در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راور تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه راور به‌عنوان شهر ملی قالی اظهار کرد: با توجه به شایستگی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان راور در حوزه صنایع‌دستی، پیگیری لازم برای تبدیل این شهرستان به شهر جهانی صنایع‌دستی را در دستور کار داریم و امیدواریم با همراهی فرماندار و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، این مسیر با جدیت دنبال شود.

او افزود: برای تحقق این هدف، باید زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع‌دستی و گردشگری در شهرستان تقویت شود و در همین راستا، راه‌اندازی موزه و خانه خلاق صنایع‌دستی از نیازهای مهم راور است که می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های هنرمندان، آموزش، نوآوری، توسعه بازار و رونق صنایع‌دستی شهرستان کمک کند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های راور در حوزه گردشگری و قرار گرفتن بخشی از محدوده بیابان جهانی لوت در این شهرستان، باید زیرساخت‌های لازم برای معرفی و حضور گردشگران فراهم شود و احداث درگاه ورودی و ساختمان پایگاه بیابان جهانی لوت در شهرستان راور می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت تخصیص فضای مناسب برای فعالیت‌های میراث‌فرهنگی گفت: لازم است فضایی برای فعال شدن پایگاه جهانی بیابان لوت و همچنین دبیرخانه شهر ملی قالی در شهرستان اختصاص یابد و همزمان با پیگیری ارتقا نمایندگی میراث‌فرهنگی راور به اداره میراث‌فرهنگی از طرف این اداره‌کل، مراحل واگذاری زمین برای ساخت موزه، خانه خلاق صنایع‌دستی، پایگاه جهانی بیابان لوت و دبیرخانه شهر ملی قالی نیز با جدیت از سوی فرمانداری پیگیری شود.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی شهرستان راور اظهار کرد: در خصوص آب‌انبار تاریخی حوض غیاث، با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و شهرداری راور آمادگی داریم نسبت به احیا و بهره‌برداری از این بنا با کاربری متناسب فرهنگی و گردشگری اقدام کنیم.

محسن‌نژاد افزود: همچنین در خصوص کاروانسرای جهانی چاه‌کوران، آمادگی داریم از طریق مجاری قانونی میراث‌فرهنگی، زمینه واگذاری این بنای تاریخی به سرمایه‌گذار واجد شرایط برای احیا، سامان‌دهی و تعریف کاربری متناسب را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: آب‌انبار حوض غیاث و کاروانسرای جهانی چاه‌کوران با توجه به درخواست شهرداری راور برای احیا و سامان‌دهی، از طریق مجاری قانونی میراث‌فرهنگی در دستور اقدام مشترک شهرداری و این اداره‌کل قرار دارند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند احیا و بهره‌برداری از این بناها تسریع شود.

او در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه گردشگری راور تاکید و تصریح کرد: با تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد فضاهای تخصصی صنایع‌دستی، فعال شدن پایگاه جهانی بیابان لوت و احیا بناهای تاریخی، می‌توان ظرفیت‌های راور را به‌صورت هدفمند معرفی کرد و زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی و فرهنگی این شهرستان را فراهم آورد.

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