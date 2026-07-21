۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

ادارات استان کرمان چهارشنبه ۳۱ تیرماه تعطیل است

ادارات استان کرمان چهارشنبه ۳۱ تیرماه تعطیل است

ادارات و موسسات دولتی استان کرمان به‌دلیل تداوم موج گرما و با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه و صیانت از سلامت عمومی، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، مرضیه مهدوی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی استان و با توجه به افزایش دمای هوا و تداوم موج گرما، تمامی ادارات و موسسات دولتی سراسر استان کرمان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه و همچنین صیانت از سلامت عمومی و کاهش آثار ناشی از افزایش دمای هوا اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی، همچنین شعب منتخب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، از این تصمیم مستثنی هستند و طبق برنامه و روال معمول به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

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کد خبر 1405043002268
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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