تبدیل بم به الگوی ملی حفاظت از میراث جهانی و بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی مسائل شهرستان بم، یک‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به ریاست علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، وحدت عیدی فرماندار بم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

ذاکری‌هرندی معاون استاندار کرمان در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه بم به واسطه ثبت جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن اظهار کرد: این شهر از ظرفیت و مسئولیتی فراتر از یک شهر معمولی برخوردار است و همه دستگاه‌های مسئول باید با نگاهی فرابخشی و هم‌افزا برای ارتقا جایگاه بم و صیانت از میراث ارزشمند آن تلاش کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه حفظ، احیا و صیانت از این میراث جهانی نیازمند مسئولیت‌پذیری و همکاری همه نهادهای مرتبط است، افزود: بم باید با نگاه جهانی مدیریت شود و پذیرش کاستی‌ها در کنار تلاش مسئولانه برای رفع آن‌ها، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر حفاظت از میراث جهانی ارگ تاریخی بم و منظر فرهنگی آن است.

او همچنین از برگزاری نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری در دی‌ماه سال جاری به میزبانی بم خبر داد و گفت: این همایش فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بم و آغازگر فصل جدیدی از احیا و بازآفرینی شهری خواهد بود و می‌تواند این شهر را به الگویی ملی در حوزه حفاظت از میراث جهانی و بازآفرینی شهری تبدیل کند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با حفاظت از میراث جهانی ارگ بم، ارتقا زیرساخت‌های شهری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

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