۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۰

معاون عمرانی استاندار کرمان تاکید کرد:

تبدیل بم به الگوی ملی حفاظت از میراث جهانی و بازآفرینی شهری

تبدیل بم به الگوی ملی حفاظت از میراث جهانی و بازآفرینی شهری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مدیریت شهر جهانی بم باید متناسب با جایگاه بین‌المللی آن باشد، گفت: حفظ، احیا و صیانت از میراث جهانی ارگ بم نیازمند مسئولیت‌پذیری، هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری می‌تواند نقطه آغاز فصل جدیدی در حفاظت از این میراث ارزشمند باشد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی مسائل شهرستان بم، یک‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به ریاست علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، وحدت عیدی فرماندار بم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

 ذاکری‌هرندی معاون استاندار کرمان در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه بم به واسطه ثبت جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن اظهار کرد: این شهر از ظرفیت و مسئولیتی فراتر از یک شهر معمولی برخوردار است و همه دستگاه‌های مسئول باید با نگاهی فرابخشی و هم‌افزا برای ارتقا جایگاه بم و صیانت از میراث ارزشمند آن تلاش کنند.

 معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه حفظ، احیا و صیانت از این میراث جهانی نیازمند مسئولیت‌پذیری و همکاری همه نهادهای مرتبط است، افزود: بم باید با نگاه جهانی مدیریت شود و پذیرش کاستی‌ها در کنار تلاش مسئولانه برای رفع آن‌ها، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر حفاظت از میراث جهانی ارگ تاریخی بم و منظر فرهنگی آن است.

 او همچنین از برگزاری نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری در دی‌ماه سال جاری به میزبانی بم خبر داد و گفت: این همایش فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بم و آغازگر فصل جدیدی از احیا و بازآفرینی شهری خواهد بود و می‌تواند این شهر را به الگویی ملی در حوزه حفاظت از میراث جهانی و بازآفرینی شهری تبدیل کند.

 در این نشست، موضوعات مرتبط با حفاظت از میراث جهانی ارگ بم، ارتقا زیرساخت‌های شهری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

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کد خبر 1405042902062
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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