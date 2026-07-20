به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اعضا شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، میز ارتباطات مردمی این اداره کل در حاشیه حضور و تجمعات شبانه مردم در میدان کوثر کرمان برپا شد.
میز ارتباطات مردمی، فرصتی برای تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و دستگاههای اجرایی و شنیدن بیواسطه مطالبات، پیشنهادها و دغدغههای آنان است، برپایی این میزها در حاشیه حضور و تجمعات مردمی، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به مدیران و مسئولان، زمینه را برای پاسخگویی شفاف، پیگیری مسائل و انعکاس دیدگاههای مردم در فرآیند تصمیمگیریها فراهم میکند و میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
سید موید محسننژاد، مدیرکل میراثفرهنگی کرمان، در حاشیه برپایی این میز ارتباطات مردمی اظهار کرد: حضور در میان مردم و شنیدن مستقیم دیدگاهها و مطالبات آنان، یکی از مهمترین رویکردهای مدیریتی در مجموعه میراثفرهنگی است و معتقدیم ارتباط بیواسطه با مردم میتواند در شناخت دقیقتر مسائل و اتخاذ تصمیمهای موثرتر در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقشآفرین باشد.
او افزود: مجموعه میراثفرهنگی استان کرمان خود را موظف میداند با رویکردی پاسخگو و مردممحور، زمینه ارتباط مستمر با شهروندان را فراهم کند و مطالبات و پیشنهادهای مطرحشده را با جدیت بررسی و در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی پیگیری کند، برپایی میز ارتباطات مردمی در حاشیه تجمعات شبانه مردم نیز با هدف تقویت این ارتباط و فراهم کردن فرصتی برای گفتوگوی مستقیم با شهروندان انجام شد.
انتهای پیام/
نظر شما