محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشیه همایش پاسداشت دهمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت در گفتوگو با میراث آریا اظهار کرد: ثبت جهانی بیابان لوت مسئولیتی بر عهده همه دستگاهها و مردم قرار داده است تا از این جاذبه طبیعی ارزشمند حفاظت و همزمان از ظرفیتهای آن برای توسعه منطقه بهره ببرند.
طالبی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از روستای جهانی گردشگری شفیعآباد و همچنین برگزاری نشست با مدیران استانی و شهرستانی برای بررسی مسائل این بخش، افزود: اگر از فرصت ثبت جهانی برای توسعه منطقه استفاده نشود، شهداد و دیگر مناطق پیرامون بیابان لوت نخستین نقاطی خواهند بود که با محدودیتها و پیامدهای ناشی از ثبت جهانی مواجه میشوند.
استاندار کرمان توسعه گردشگری را مهمترین ظرفیت ثبت جهانی بیابان لوت دانست و تصریح کرد: این ظرفیت باید به اشتغال جوانان، رونق اقامتگاهها، توسعه صنایعدستی، رونق کشاورزی منطقه و شکلگیری زنجیرهای از تولید متناسب با جایگاه شهداد بهعنوان منطقه نمونه گردشگری کویری منجر شود.
او با تاکید بر جایگاه شهداد در حوزه گردشگری بیان کرد: شهداد را مهمترین دروازه جهانی بیابان لوت میدانیم و متناسب با این جایگاه، میتوان این بخش را بهعنوان پایتخت گردشگری کویری ایران معرفی کرد.
طالبی افزود: برای تحقق این هدف باید فعالیتهای پایگاه جهانی بیابان لوت، برنامههای تبلیغاتی و اطلاعرسانی تقویت و برگزاری جشنوارههای ورزشی، گردشگری، نجوم و آفرود نیز در دستور کار قرار داشته تا زمینه جذب بیشتر گردشگران فراهم شود.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: مدافع برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی ورزشی در این بخش هستم و اعتقاد دارم با رعایت ملاحظات مورد توجه جامعه، محدودیتی برای برگزاری این جشنوارهها وجود ندارد.
او با اشاره به برنامه «کرمان برافراز» گفت: یکی از اهداف این برنامه، رویدادمحور شدن استان است و شهداد از ظرفیت لازم برای ایفای نقش به عنوان یکی از مهمترین مناطق رویدادمحور استان برخوردار است.
طالبی توسعه زیرساختها را لازمه بهرهبرداری از ظرفیت ثبت جهانی دانست و اظهار کرد: بدون توسعه زیرساختها، فرصتهای ناشی از ثبت جهانی به اشتغال و گردش اقتصادی تبدیل نخواهد شد.
استاندار کرمان همچنین از حمایت برای توسعه اقامتگاههای استاندارد، رفع موانع توسعه مراکز اقامتی، پیگیری ایجاد اینترنت پایدار و توسعه کمپهای استاندارد گردشگری خبر داد و افزود: ظرفیت فعلی کمپهای گردشگری پاسخگوی نیاز منطقه نیست و توسعه این زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به سیاست اقتصاد مردممحور در شهداد اظهار کرد: توسعه گردشگری باید به افزایش درآمد مردم منجر شود و در همین راستا فعالسازی بومگردیها، صنایعدستی، عرضه محصولات محلی، محصولات کشاورزی از جمله خرما و مرکبات، غذاهای محلی و همچنین برگزاری تورهای محلی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
طالبی بر ضرورت حفاظت از بیابان لوت تاکید کرد و گفت: توسعه گردشگری باید با مشارکت مردم و به گونهای انجام شود که به تخریب طبیعت منجر نشود و اصالت این میراث ارزشمند حفظ شود.
استاندار کرمان از پیگیری طرح توسعه شرق کرمان با محوریت بیابان لوت خبر داد و افزود: این برنامه جامع، موضوعات گردشگری، محیط زیست، میراث فرهنگی، سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد اشتغال و توسعه خدمات عمومی در بخش شهداد را دنبال میکند.
استاندار کرمان در پایان با قدردانی از همکاری امام جمعه، فرماندار، مدیران اجرایی و مسئولان استانی در پیگیری مسائل شهداد، گفت: روزی متناسب با موضوع درفش شهداد بهعنوان روز شهداد تعیین خواهد شد و تولید نماد درفش شهداد نیز بهعنوان نمادی از تمدن و فرهنگ غنی استان کرمان بهصورت جدی در دستور کار قرار داشته تا در مناسبتهای مختلف بهعنوان یکی از نمادهای شاخص استان استفاده شود.
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