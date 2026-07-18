بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در سفر به بخش شهداد و بازدید از روستای گردشگری جهانی شفیعآباد و کاروانسرای تاریخی این روستا، با اشاره به برنامهریزی برای توسعه این روستای جهانی اظهار کرد: جلسهای با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهیم کرد تا پروژهها و پیشنهادهای ارائه شده بررسی و همزمان نیز تکمیل عملیات بهسازی و بازسازی کاروانسرای شفیعآباد، آغاز خواهد شد
مالک اژدری مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاریهای استانداری کرمان نیز در این بازدید با تشریح اقدامات انجامشده در روستای شفیعآباد گفت: سال گذشته با همراهی و مشارکت مردم، اقدامات اولیه برای ارتقا زیرساختهای روستا انجام شد که از جمله آن میتوان به دو بانده شدن و آسفالت ورودی روستا، اجرای سنگفرش، ساماندهی روشنایی ورودی، احداث سرویسهای بهداشتی، زیباسازی و اجرای طرحهای بهسازی اشاره کرد که بخشی از آنها به پایان رسیده و بخشی دیگر در حال اجرا است.
مالک اژدری همچنین با اشاره به ضرورت حفاظت از آثار تاریخی این روستا اظهار کرد: از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان درخواست ارائه طرح احیا و بازسازی کاروانسرای شفیعآباد را داشتیم تا اجرای عملیات پس از تحویل طرح آغاز شود.
در ادامه این بازدید، فرناز فرهیمقدم، سرپرست معاون میراثفرهنگی استان کرمان، اعلام کرد: طرح احیا و بازسازی کاروانسرای شفیعآباد آماده شده است.
مالک اژدری مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاریهای استانداری کرمان تاکید کرد: پس از تحویل طرح مرمت کاروانسرای شفیعآباد، ظرف یک هفته عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
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