همایش پاسداشت دهمین سالروز ثبت جهانی لوت، در شهداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی طالبی استانداری کرمان، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سید مویدمحسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از مسئولان استان و بخش شهداد و شهروندان، همایش پاسداشت دهمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت در امامزاده زید(ع) شهداد برگزار شد.
توسعه زیرساختها و مدیریت پایدار، راهبرد حفاظت و رونق گردشگری بیابان جهانی لوت است
سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در حاشیه این هایش با اشاره به جایگاه این اثر ارزشمند اظهار کرد: بیابان لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و عرصه آن سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را در بر دارد که در استان کرمان نیز از مسیر شهرستانهای راور، شهداد، فهرج و بم امکان دسترسی به این میراث جهانی فراهم است.
محسننژاد با بیان اینکه تکمیل زیرساختهای دسترسی به لوت از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان است، افزود: درگاههای ورودی بیابان جهانی لوت در شهداد و فهرج در حال احداث است که با حمایت ویژه استاندار کرمان در تخصیص اعتبارات استانی در کنار منابع ملی، روند اجرای این پروژهها شتاب گرفته و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان حفاظت پایدار از بیابان جهانی لوت را نیازمند مدیریت اصولی گردشگری دانست و گفت: ساماندهی تورهای طبیعتگردی، تعریف مسیرهای مشخص تردد در عرصه بیابان و تامین خدمات مورد نیاز گردشگران از مهمترین برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان برای صیانت از این اثر جهانی و ارتقا کیفیت خدمات گردشگری است.
او با اشاره به ظرفیتهای شهداد در حوزه گردشگری افزود: وجود اقامتگاههای بومگردی باکیفیت، این منطقه را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کویر تبدیل کرده و حمایت از سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای گردشگری با تسهیل امور اداری و اعطای تسهیلات در اختیار این ادارهکل، در دستور کار قرار دارد.
محسننژاد همچنین از مرمت کاروانسرای تاریخی روستای جهانی گردشگری شفیعآباد خبر داد و تصریح کرد: مرحله نخست مرمت این بنای تاریخی انجام شده و ادامه عملیات با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری خواهد شد تا این مجموعه در مسیر توسعه گردشگری منطقه نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت بازار تاریخی شهداد اظهار کرد: با اعطای تسهیلات کمبهره به هنرمندان صنایعدستی و همکاری مالکان، امکان مرمت حجرهها و راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدستی در این بازار تاریخی فراهم خواهد شد که علاوه بر حفظ هویت تاریخی، به رونق اقتصاد هنرهای سنتی و محلی منطقه نیز کمک میکند.
او بر ضرورت معرفی گستردهتر ظرفیتهای لوت و شهداد تاکید کرد و گفت: برگزاری فمتورهای داخلی برای فعالان حوزه گردشگری در استانها و کلانشهرهایی همچون تهران و همچنین اجرای فمتورهای بینالمللی، از برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی برای معرفی هرچه بیشتر بیابان جهانی لوت در بازارهای هدف گردشگری است. محسننژاد همچنین از پیگیری اختصاص یک روز در تقویم رسمی به عنوان «روز شهداد» با هماهنگی دستگاههای ذیربط خبر داد و افزود: درخواستهای متقاضیان برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری در لوت شهداد نیز در چارچوب ضوابط حفاظتی این اثر جهانی بررسی شده و مجوزهای لازم برای برگزاری رویدادهای منطبق با اصول حفاظت پایدار صادر خواهد شد.
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