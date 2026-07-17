محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشبه دیدار با حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا ضمن ابراز خرسندی از آغاز فصل جدیدی از تعاملات با این نهاد اظهار کرد: استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور با دارا بودن متنوعترین اقلیم و بیشترین آثار ثبت جهانی در عناوین مختلف، از جایگاه ویژهای در سطح ملی و بینالمللی برخوردار است.
طالبی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان افزود: کرمان علاوه بر ظرفیتهای تاریخی در حوزه معادن و صنایع نیز جایگاه ممتازی دارد و بسیاری از آنها قابلیت ثبت جهانی را دارا هستند.
استاندار کرمان با پیشنهاد تدوین برنامه جامع همکاریهای استان کرمان و کمیسیون ملی یونسکو و همچنین ایجاد دفتر نمایندگی این کمیسیون در استان تصریح کرد: استقرار دفتری از سوی کمیسیون ملی یونسکو در ایران میتواند به مدیریت بهتر ظرفیتها و هماهنگیهای اجرایی کمک کند.
او گفت: شورایی تحت عنوان شورای یونسکو در استان میتواند تشکیل تا برنامهریزیهای لازم جهت پیشبرد اهداف مشترک به صورت تخصصی پیگیری شود.
طالبی حمایت از ثبتهای جهانی و بافت تاریخی کرمان، پیگیری برای ثبت کرمان به عنوان ژئوپارک، ورود شهرهای کرمان به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده و بهرهگیری از ظرفیتهای خلاقانه شهری را مورد تاکید قرار داد.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، از رویکرد استان به عنوان استانی رویدادمحور یاد کرد و گفت: کرمان آماده میزبانی از همایشها و رویدادهای تخصصی یونسکو در ایران است.
او در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد ما در استان عبور از نگاه صرف به موضوع ثبت جهانی است و قصد داریم با تکیه بر استانداردهای یونسکو به سمت توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و علمی استان حرکت و ظرفیتهای بالقوه کرمان را به فعلیت برسانیم.
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