به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی طرح مرمت، احیا و ساماندهی قلاع دختر و اردشیر کرمان، روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، علی بابایی مشاور استاندار، کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی و مشاور طرح برگزار شد.
سید موید محسننژاد در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی و هویتی قلاع دختر و اردشیر اظهار کرد: احیا، ساماندهی و مرمت قلعه دختر از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان است و اجرای این طرح میتواند ضمن حفاظت از یکی از شاخصترین آثار تاریخی استان، زمینه رونق گردشگری و توسعه پایدار را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: تعریف کاربریهای گردشگری برای ساختمانهای واقع در عرصه و حریم قلعه دختر، با هدف تشویق و بهرهمندی ساکنان این محدوده، تولید درآمد، ایجاد اشتغال و مشارکت جامعه محلی، از راهبردهای اصلی این طرح است، چراکه بهرهبرداری مناسب از بناهای تاریخی، ضامن حفاظت پایدار از میراث فرهنگی و تاریخی استان خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه قلاع دختر و اردشیر باید به یکی از کانونهای مهم گردشگری تاریخی و فرهنگی شهر کرمان تبدیل شوند، تصریح کرد: ساماندهی موفق این مجموعه تاریخی میتواند الگویی موثر برای اجرای طرحهای مشابه در سایر محوطهها و بافتهای تاریخی استان باشد و مسیر حفاظت و احیا دیگر آثار ارزشمند کرمان را هموار کند.
محسننژاد همچنین بر ضرورت تدوین فازبندی دقیق عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی قلعه دختر تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای مرحلهبندی شده طرح، ضمن تسهیل مدیریت پروژه، دستیابی به نتایج مطلوب و ماندگار را امکانپذیر خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان آزادسازی حریم قلعه دختر از طریق تملک املاک واقع در محدوده اثر را از دیگر الزامات اجرای طرح برشمرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول است تا زمینه حفاظت اصولی و احیا شایسته این مجموعه ارزشمند تاریخی فراهم شود.
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