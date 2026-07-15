به گزارش خبرنگار میراث آریا، کارگروه ماده ۲۷ ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ به ریاست سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، معاونان و کارشناسان این ادارهکل برگزار و روند واگذاری املاک و بناهای تاریخی تحت تملک این ادارهکل از طریق مزایده به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
محسننژاد در این نشست با تاکید بر نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: یکی از موثرترین راهکارهای صیانت از ابنیه تاریخی، بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی و واگذاری بهرهبرداری از بناها از طریق مزایده و در چارچوب ضوابط قانونی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: احیا بناهای تاریخی با تعریف کاربریهای متناسب گردشگری، اقامتی، پذیرایی، فرهنگی و خدماتی، ضمن حفظ اصالت و هویت آثار، زمینه رونق گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش ماندگاری مسافران و توسعه متوازن زیرساختهای گردشگری استان را فراهم میکند.
او تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و فنی، از حضور سرمایهگذاران توانمند در پروژههای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی استقبال میکند و این مشارکت را گامی اثرگذار در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان میداند.
حمایت قانونی از سرمایهگذاران، شتابدهنده توسعه گردشگری کرمان است
در ادامه این نشست، سعید باغخانی رئیس گروه امور اجتماعی، فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با تاکید بر ضرورت تقویت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، گفت: باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، زمینه حضور و فعالیت هرچه بیشتر سرمایهگذاران در این بخش فراهم شود.
باغخانی افزود: تخصیص اعتبارات ویژه در سطح شهرستانهای استان برای اجرای طرحهای مرتبط با میراثفرهنگی و گردشگری در دستور انجام سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار دارد و میتواند نقش موثری در تکمیل زیرساختها و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.
رئیس گروه فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: قانون، حمایت همهجانبهای از سرمایهگذاران حوزه گردشگری پیشبینی کرده است و با همافزایی دستگاههای مسئول، میتوان از این ظرفیت در مسیر توسعه پایدار گردشگری، حفاظت از میراثفرهنگی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در استان بهرهبرداری کرد.
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