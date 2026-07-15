۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، فرصتی برای شنیدن مطالبات و تسریع در رفع چالش‌هاست

دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، فرصتی برای شنیدن مطالبات و تسریع در رفع چالش‌هاست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: دیدارهای چهره‌به‌چهره با مردم، زمینه‌ای مؤثر برای شنیدن مستقیم مطالبات، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد عصر سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دیدارهای مردمی هفتگی با شهروندان، با تاکید بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه مدیران با مردم اظهار کرد: تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی شفاف به درخواست‌ها از مهم‌ترین اصول مدیریتی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است و دیدارهای مردمی فرصت مناسبی برای آگاهی از مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای شهروندان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: در این دیدارها، درخواست‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و دیگر شهروندان به‌صورت مستقیم بررسی و برای هر موضوع، دستورات لازم به واحدهای تخصصی صادر می‌شود تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

 او با بیان اینکه سرمایه اصلی دستگاه‌های اجرایی، اعتماد و رضایت مردم است، تصریح کرد: ارتباط مستمر و بی‌واسطه با مردم، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی دارد.

 محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با رویکرد مردم‌محور، تمامی ظرفیت‌های خود را برای پیگیری مطالبات قانونی، رفع مشکلات مراجعان و ارتقا سطح خدمات به‌کار خواهد گرفت و این دیدارها به‌صورت منظم و مستمر ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401671
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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