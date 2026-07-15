به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد عصر سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دیدارهای مردمی هفتگی با شهروندان، با تاکید بر اهمیت ارتباط بیواسطه مدیران با مردم اظهار کرد: تکریم اربابرجوع و پاسخگویی شفاف به درخواستها از مهمترین اصول مدیریتی در ادارهکل میراثفرهنگی کرمان است و دیدارهای مردمی فرصت مناسبی برای آگاهی از مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای شهروندان فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: در این دیدارها، درخواستهای مطرحشده از سوی فعالان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و دیگر شهروندان بهصورت مستقیم بررسی و برای هر موضوع، دستورات لازم به واحدهای تخصصی صادر میشود تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
او با بیان اینکه سرمایه اصلی دستگاههای اجرایی، اعتماد و رضایت مردم است، تصریح کرد: ارتباط مستمر و بیواسطه با مردم، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، نقش مهمی در شناسایی ظرفیتها، رفع موانع و بهبود فرآیندهای خدمترسانی دارد.
محسننژاد در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با رویکرد مردممحور، تمامی ظرفیتهای خود را برای پیگیری مطالبات قانونی، رفع مشکلات مراجعان و ارتقا سطح خدمات بهکار خواهد گرفت و این دیدارها بهصورت منظم و مستمر ادامه خواهد یافت.
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