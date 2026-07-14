به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در نشست شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان که با محوریت بررسی و شناسایی مستندسازی قلعه تاریخی دارستان بم در راستای تهیه و تکمیل پرونده ثبت ملی و همچنین بررسی طرح تعریف کاربری یخدان دوقلوی سیرجان برگزار شد، بر ضرورت صیانت علمی و هدفمند از میراث ارزشمند تاریخی استان تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به جایگاه کم‌نظیر استان کرمان در برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی، اظهار کرد: ثبت آثار تاریخی و تعریف کاربری متناسب برای بناهای ارزشمند، راهبردی اساسی در حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از میراث‌فرهنگی استان به شمار می‌رود و باید با نگاه کارشناسی و بر پایه مطالعات تخصصی دنبال شود.

او مستندسازی و تکمیل پرونده ثبت ملی قلعه تاریخی دارستان بم را گامی موثر در حفاظت قانونی از این اثر ارزشمند دانست و افزود: ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر تثبیت جایگاه آن‌ها در فهرست میراث‌فرهنگی کشور، زمینه برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و معرفی شایسته این ظرفیت‌های تاریخی را فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به بررسی طرح تعریف کاربری یخدان دوقلوی سیرجان در شورای فنی تصریح کرد: احیا بناهای تاریخی زمانی اثربخش خواهد بود که کاربری‌های جدید با هویت، معماری و ارزش‌های فرهنگی آن‌ها همخوانی داشته باشد و ضمن حفظ اصالت اثر، زمینه حضور مردم و رونق گردشگری را نیز فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: شورای فنی این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان، تلاش می‌کند تصمیمات تخصصی و اصولی برای حفاظت از آثار تاریخی استان اتخاذ شود تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ و به فرصتی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان تبدیل شود.

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