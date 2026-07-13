۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بابل:

نمایشگاه دستاوردهای هنری طبری، جلوه‌ای از توانمندی هنرمندان و مشارکت اجتماعی است

نمایشگاه دستاوردهای هنری طبری، جلوه‌ای از توانمندی هنرمندان و مشارکت اجتماعی است

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه دستاوردهای هنری مؤسسه آموزش عالی طبری، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری، حمایت از هنرمندان و تقویت نقش هنر در مسئولیت‌های اجتماعی دانست و بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در توسعه فرهنگ و هنر تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح گفت: چهارمین نمایشگاه دستاوردهای هنری، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهری، هنرمندان، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان در مؤسسه آموزش عالی طبری افتتاح شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: برگزاری این نمایشگاه نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند هنرمندان جوان و نقش مؤثر مراکز علمی در رشد و معرفی هنرهای بومی و تجسمی است. حمایت از چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان باشد.

او اظهار کرد: حضور آثار متنوع در رشته‌های نقاشی، عکاسی، سفال و سایر هنرهای تجسمی، در کنار آثار ارزشمند مددجویان بهزیستی، بیانگر نقش هنر در ایجاد امید، توانمندسازی و مشارکت اجتماعی است و شایسته حمایت و توجه بیشتر است.

فلاح تصریح کرد: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار هنری در رشته‌های نقاشی، عکاسی، سفال، هنرهای تجسمی و آثار هنری مددجویان بهزیستی به نمایش گذاشته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با حضور در مؤسسه آموزش عالی طبری از این نمایشگاه بازدید کنند.

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کد خبر 1405042201491
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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