بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح گفت: چهارمین نمایشگاه دستاوردهای هنری، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهری، هنرمندان، استادان، دانشجویان و علاقهمندان در مؤسسه آموزش عالی طبری افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: برگزاری این نمایشگاه نشاندهنده ظرفیت ارزشمند هنرمندان جوان و نقش مؤثر مراکز علمی در رشد و معرفی هنرهای بومی و تجسمی است. حمایت از چنین رویدادهایی میتواند زمینهساز شکوفایی استعدادها و رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان باشد.
او اظهار کرد: حضور آثار متنوع در رشتههای نقاشی، عکاسی، سفال و سایر هنرهای تجسمی، در کنار آثار ارزشمند مددجویان بهزیستی، بیانگر نقش هنر در ایجاد امید، توانمندسازی و مشارکت اجتماعی است و شایسته حمایت و توجه بیشتر است.
فلاح تصریح کرد: در این نمایشگاه مجموعهای از آثار هنری در رشتههای نقاشی، عکاسی، سفال، هنرهای تجسمی و آثار هنری مددجویان بهزیستی به نمایش گذاشته شده است.
علاقهمندان میتوانند تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با حضور در مؤسسه آموزش عالی طبری از این نمایشگاه بازدید کنند.
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