به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد قادرپناه امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: مجموعه چالیدره با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت میزبانی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی را داراست و این بازارچه در همین راستا برگزار می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طرقبه شاندیز اظهار کرد: صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت فرهنگی و تاریخی ایران به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیت‌های بومی دارد.

او با بیان این‌که در این نمایشگاه ۲۰ غرفه صنایع دستی و سیاه‌چادر در نظر گرفته شده است، ادامه داد: معرفی فرهنگ و هنر بومی خراسان رضوی به گردشگران، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، افزایش جذابیت مجموعه برای بازدیدکنندگان، ایجاد فرصت‌های درآمدی و ارتقای فروش مستقیم محصولات صنایع‌دستی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

قادرپناه گفت: این برنامه می‌تواند به شکل مستقیم در تقویت اقتصاد محلی و پویایی زیست‌بوم صنایع‌دستی استان اثرگذار باشد.

همچنین محمد رجب‌زاده‌مقدم مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری چالیدره با اشاره به پیوست فرهنگی این رویداد تصریح کرد: برگزاری بازارچه صنایع‌دستی در چالیدره در راستای حمایت از صنایع خلاق و توسعه گردشگری فرهنگی انجام می‌شود و می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر هنرهای اصیل خراسان رضوی و هنرمندان بومی منطقه کمک کند.

او به برنامه‌های جانبی این رویداد اشاره کرد و گفت: اجرای زنده ساخت صنایع‌دستی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، معرفی هنرمندان برتر استان و پوشش رسانه‌ای گسترده از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش اثرگذاری این بازارچه پیش‌بینی شده است.

رجب زاده مقدم تصریح کرد: غرفه‌ها شامل سوغات، رودوزی سنتی، فیروزه، صنایع‌دستی، چرم، زیورآلات، ارغوان بافی، عروسک بافی، عسل و غیره است، همچنین این نمایشگاه تا پایان تیر ماه در محل پارکینگ منطقه نمونه گردشگری برپاست.

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