به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید حسن حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد روز شنبه ۲۰ تیرماه در نشست شنبه‌های گفت‌وگو با محوریت سی‌امین سالگرد بازدید رهبر شهید از آرامگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: اراده احیای توس و خدمت به فردوسی و شاهنامه وجود دارد، اما اگر اقدامی عملیاتی انجام نشود فرصت‌ها از دست می‌رود، حدود دو سال دیگر مسئولیت داریم و برنامه‌ها را باید طی همین مدت دو سال اجرا کنیم.

فردوسی و توس ظرفیت ماندگار فرهنگی خراسان هستند

همچنین حجت‌الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی در این نشست با ذکر خاطراتی از آشنایی و دیدار با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: رهبر شهید در کنار دلدادگی عمیق به امام رضا(ع)، تعلق خاطر ویژه‌ای نسبت به حکیم ابوالقاسم فردوسی داشتند و بارها به اشعار و اندیشه‌های فردوسی استناد می‌کردند.

همچنین سعید رضادوست مشاور استاندار و دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی استانداری خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: رویکرد ما باید نهادسازی و تبدیل ظرفیت‌های مرتبط با فردوسی و توس به یک جریان ماندگار فرهنگی باشد تا از فرصت‌های ناپایدار به دستاوردهای پایدار برسیم.

در ادامه غلام‌عباس ارباب‌خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور اظهار کرد: توس باید به مرکز فرهنگ فارسی و ایرانی در منطقه تبدیل شود و رویدادهای فرهنگی آن در طول سال با برنامه زمان‌بندی مشخص برگزار شود.

توس پیشانی و شناسنامه هویت ملی ایران است

همچنین رجبعلی لباف‌خانیکی، باستان شناس و پژوهشگر میراث‌فرهنگی که در ۳۰ سال پیش رهبر شهید انقلاب را در بازدید از توس همراهی کرده است، با نقل خاطره این بازدید، اظهار کرد: توس پیشانی و شناسنامه هویت ملی ایران است و ساماندهی آن باید با اعتبارات ملی دنبال شود.

او ادامه داد: بیش از ۴۷۰ شخصیت بزرگ فرهنگی، عرفانی و دینی در این منطقه مدفون هستند و بوستان مشاهیر که در دستور کار قرار دارد می‌تواند گام مهمی در راستای احیای توس باشد.

لباف به اقدامات صورت گرفته برای توس پیش از بازدید و پس از بازدید رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: طرح و برنامه برای احیای توس وجود دارد اما نیازمند اعتباری بیش از اعتبارات فعلی است.

همچنین محمدجعفر یاحقی، استاد برجسته دانشگاه فردوسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این نشست گفت: توس قلب ایران فرهنگی است و اگر اصول اندیشه فردوسی یعنی خرد، دانش، راستی و داد را سرلوحه قرار دهیم، همه چیز را خواهیم داشت.

در ادامه گیتی فلاح رستگار، استاد پیشین دانشگاه فردوسی و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: شاهنامه باید در خانه‌های ما حضور داشته باشد و جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم پیدا کند؛ زیرا فردوسی زبان فارسی و میراث فرهنگی ما را زنده نگه داشت.

همچنین مجید عسگری، مدیر حوزه هنری خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: اگر می‌خواهیم فرهنگ فردوسی در جامعه شناخته شود، باید ده‌ها تئاتر، فیلم، نمایش و تولید هنری بر پایه شاهنامه خلق شود.

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این نشست به ضرورت اجرای طرح‌های زیرساختی در منطقه توس اشاره کرد و گفت: توس پیش از این دارای ردیف اعتبارات ملی بود و باید دوباره به عنوان یک پروژه ملی تعریف شود تا منابع لازم برای تملک، حفاظت و ساماندهی آن فراهم شود.

همچنین سید جواد موسوی، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: حضور رهبر شهید انقلاب تحولی را در توس ایجاد کرد و سرآغاز جریانی از توجه به شهر تاریخی توس بود.

او افزود: به برکت حضور مقام معظم رهبری و دست خط ایشان در این بازدید بیش از ۳۰ دستاورد مهم را داشته‌ایم.

موسوی به طرح‌های پیشنهادی برای احیای توس اشاره کرد و گفت: راهی که رهبری شهید برای ما ترسیم کردند با اجرای طرح و برنامه‌های عملیاتی در حوزه فرهنگی و زیربنایی ادامه دارد.

در ادامه شرکت کنندگان در نشست شنبه‌های گفت‌وگو بر مزار فردوسی حاضر شدند و نمایشگاه «یک دستخط، ۳۰ دستاورد» که به دستخط رهبر شهید انقلاب و دستاوردهای پس از آن به نمایش گذاشته شده، افتتاح شد.





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