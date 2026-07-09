اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به امامت فرزند ارشد ایشان/ فرزند خراسان در آغوش خورشید آرام گرفت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، پیکر رهبر شهید و خانواده شهیدشان، پس از مراسم بدرقه و تشییع با حضور میلیونی مردم در مشهد، وارد حرم مطهر رضوی شد.

مراسم تشییع از انتهای خیابان امام رضا (ع) به طرف حرم مطهر رضوی برگزار شد.

با توجه به حضور گسترده مردم و ازدحام جمعیت در مسیر خیابان امام رضا(ع) مشهد، تمهیدات جدیدی برای انتقال پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در نظر گرفته شد.

بر این اساس، خودروی حامل پیکر مطهر با خروج از مسیر اصلی تشییع در محدوده چهارراه دانش، به سمت زمین چمن مدرسه فردوسی حرکت کرد تا ادامه مسیر تا حرم مطهر امام رضا(ع) از طریق بالگرد انجام شود.

پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت آیت‌الله علم‌الهدی در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

محمدباقر قالیباف، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی از جمله شخصیت‌های سیاسی حاضر در صفوف نماز بر پیکر رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی بودند.

به دلیل حجم بالای زائران، نماز بر پیکر شهدا در صحن‌های حرم مطهر رضوی و خیابان‌های طبرسی، شیرازی و نواب صفوی برگزار شد.

پس از اقامه نماز، پیکر مطهر شهدا برای مراسم خاکسپاری و تدفین به رواق دارالذکر صحن آزادی حرم مطهر رضوی منتقل شد.

ساعت ۲۱:۵۳ نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب به امامت فرزند ارشد ایشان، آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای اقامه شد.

پس از اتمام نماز، پیکر رهبر شهید بر روی دست مردم، به سمت رواق دارالذکر حرم مطهر تشییع شد تا در جوار امام رضا(ع) آرام گیرد.

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