تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد با حضور میلیونی مردم در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعت حدود ۱۴ با حضور میلیون‌ها ایرانی از پایانه مسافربری مشهد در انتهای خیابان امام رضا آغاز و هم‌اکنون خودروی حامل شهید در مسیر حرکت به سمت حرم مطهر رضوی است.

در این مراسم باشکوه عاشقان رهبر شهید، خودرو حامل پیکرها را در بر گرفته اند و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و مرگ بر ضد ولایت فقیه در فضای مسیر تشییع طنین انداز شده است.

دو رنگ سیاه سوگواری و سرخ انتقام خیابان امام رضا (ع) مشهد را فرا گرفته است، پرچم‌های سرخ رنگ انتقام، یا لثارات الحسین و پرچم جمهوری اسلامی در سراسر مسیر خیابان‌ها در اهتزاز است.

هر بار که صدای رهبر شهید از بلندگوها پخش می شود صدای گریه بلند مردم در فضا می پیچد.

خیابان امام رضا (ع) مملو از جمعیت سوگوار و ارادتمندان رهبر شهید انقلاب است و دیگر جای حتی ایستادن در خیابان امام رضا (ع) نیست، مردم در خیابان‌های موازی با این خیابان در حال حرکت به سمت حرم مطهر هستند، هم اکنون مردم در خیابان‌های فدائیان اسلام، بهار و کوچه‌های اطراف آن حضور دارند و در این خیابان‌ها هم حتی تردد به راحتی امکان پذیر نیست.





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