روایت ۳۰ سال صیانت از توس در نمایشگاه «یک دستخط، ۳۰ دستاورد»/ بازخوانی میراث ماندگار فردوسی در پرتو احیای فرهنگی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از برپایی نمایشگاه «یک دستخط، ۳۰ دستاورد» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی آرامگاه فردوسی خبر داد و گفت: این نمایشگاه، روایتی مستند از مهم‌ترین دستاوردهای سه دهه اخیر در مسیر احیا، حفاظت و توسعه شهر تاریخی توس و آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

حمید حلاج‌مقدم امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه با هدف معرفی روند تحولات، اقدامات حفاظتی، مرمتی و توسعه‌ای انجام‌شده در مجموعه آرامگاه فردوسی و عرصه تاریخی توس برپا شده و بازدید عمومی از آن از روز جمعه ۱۹ تیرماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی، ماکت‌های بازسازی‌شده، گزارش‌های تصویری عملیات مرمت و احیا و دیگر مستندات مرتبط با مهم‌ترین پروژه‌های اجراشده طی سه دهه گذشته در معرض دید عموم قرار گرفته است؛ آثاری که تصویری روشن از روند صیانت و ارتقای یکی از برجسته‌ترین نمادهای هویت فرهنگی و تمدنی ایران ارائه می‌کنند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این نمایشگاه با آیین‌های گرامی‌داشت رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: این رویداد فرهنگی با هدف پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید و بازخوانی حماسه تاریخی تجدید میثاق مردم ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شده و فرصتی ارزشمند برای تبیین پیوند عمیق میراث فرهنگی، هویت ملی و سرمایه‌های ماندگار تمدنی کشور فراهم آورده است.

حلاج‌مقدم تاکید کرد: شاهنامه فردوسی، سند ماندگار هویت ایرانی و روایت‌گر انسجام، مقاومت فرهنگی و وحدت ملی است و شهر تاریخی توس نیز به‌واسطه اقدامات گسترده حفاظتی و توسعه‌ای سال‌های اخیر، بیش از گذشته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور تثبیت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار سیاست‌های علمی در حوزه حفاظت، مرمت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی توس، زمینه‌ساز پاسداری مؤثر از میراث ملموس و ناملموس ایران برای نسل‌های آینده خواهد بود و این شهر تاریخی را بیش از پیش به مقصدی الهام‌بخش برای پژوهشگران، فرهیختگان، دوستداران فرهنگ ایرانی و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد کرد.

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