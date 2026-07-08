به گزارش خبرنگار میراثآریا، یاور عبیری روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: کیفیسازی اقامتگاههای بومگردی نیازمند همکاری مستمر وزارت میراثفرهنگی، اداراتکل استانها و فعالان این حوزه است.
او برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران اقامتگاههای بومگردی را از مهمترین برنامههای جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور برشمرد و افزود: آموزش مستمر مدیران، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و توسعه پایدار گردشگری روستایی را به دنبال دارد.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور با بیان اینکه استانداردسازی و برندسازی اقامتگاههای بومگردی با حمایت و پیگیری وزارت میراثفرهنگی دنبال میشود، عنوان کرد: ایجاد استانداردهای واحد و برندهای معتبر، ضمن افزایش کیفیت خدمات، اعتماد گردشگران و توان رقابتی این مراکز را نیز تقویت میکند.
عبیری با اشاره به نگاه ویژه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به توسعه بومگردیها و شعار هر روستا یک بومگردی یادآور شد: تحقق این سیاست نیازمند برنامهریزی منسجم، حمایتهای هدفمند و تامین تسهیلات لازم برای تاسیس، تکمیل و تجهیز اقامتگاههای بومگردی است.
او بیان کرد: برگزاری تورهای آموزشی و بازدیدهای تخصصی برای مدیران اقامتگاهها بهمنظور آشنایی با تجربههای موفق سایر استانها، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات خواهد داشت.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور، تشکیل زنجیره گردشگری استانهای غرب کشور را از برنامههای مهم این انجمن عنوان کرد و گفت: با همکاری استانهای غربی و حمایت وزارت میراثفرهنگی، میتوان مسیرهای مشترک گردشگری را طراحی و از ظرفیتهای مکمل استانها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی بهرهمند شد.
پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان هم در این نشست اظهار کرد: کردستان آمادگی دارد با همکاری استانهای غرب کشور، زنجیره گردشگری منطقهای را با حمایت وزارت میراثفرهنگی تشکیل دهد.
طالبنیا افزود: توسعه و کیفیسازی اقامتگاههای بومگردی از اولویتهای این ادارهکل است و در این راستا، برگزاری دورههای آموزشی، حمایت از سرمایهگذاران، تامین تسهیلات و ارتقای سطح خدمات با همکاری جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان از برنامهریزی برای برگزاری سمینار آموزشی بومگردیهای کشور در آبانماه به میزبانی کردستان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، این رویداد فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه بومگردی در کشور خواهد بود.
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