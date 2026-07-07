آمادگی برای خدمت رسانی به چهار میلیون زائر در مسیر چناران به مشهد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین غریب امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بسیج امکانات، هماهنگی‌ها و پشتیبانی لازم برای ایجاد و استقرار مواکب، تأمین نیازها و خدمات مورد نیاز انجام شده و مردم، خیرین و فعالان حوزه تولید و صنعت شهرستان در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.

فرماندار چناران افزود: اگرچه برنامه‌ریزی‌ها و خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در قالب ستاد شهرستانی انجام شده است، اما نقش و پشتیبانی اصلی این مراسم بر دوش مردم بوده و این مهم بیش از پیش تقویت شده و خواهد شد.

غریب ادامه داد: پیش‌بینی‌ها از حضور و تردد حدود چهار میلیون زائر از مسیر چناران به مشهد است، از این‌رو، ۲۰ موکب در حوزه استحفاظی شهرستان، در حاشیه جاده آسیایی، معابر اصلی شهرهای سیدآباد و چناران و روستاهای مسیر، برای خدمت‌رسانی به زائران و تشییع‌کنندگان رهبر شهید، با همت شهرداران، دهیاران، کشاورزان، خیران، بسیجیان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان برپا شده و نیازهای اساسی و خدمات مورد نیاز آن‌ها تهیه و تأمین شده است.

فرماندار چناران ظرفیت اسکان شبانه در مجموع مساجد، مدارس و موکب‌های شهرستان را بیش از ۱۵ هزار نفر اعلام و تصریح کرد: با هدف تأمین آرد و نان مورد نیاز ایام پیش‌رو، حدود ۹۰۰ کیسه آرد بین نانوایی‌های مسیر تردد و روستاهای پرجمعیت شهرستان توزیع و در اختیار نانوایان قرار گرفته و اتحادیه مربوطه موظف به اطلاع‌رسانی به واحدهای مذکور و نظارت بر کمیت و کیفیت پخت نان شده است.

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