بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامحسین مظفری امروز دوشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵ در یازدهمین جلسه ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: واقعیت این است که باید خداوند را شکرگزار باشیم که امروز این جمع در کنار هم قرار گرفته است. همه عزیزان در جلسات ستاد به صورت مرتب و مکرر حضور داشتند و همه ارکان سیاستگذار و تصمیمگیر استان در کنار یکدیگر مقدمات برگزاری این مراسم بزرگ را در مشهد فراهم کردهاند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: صبح امروز بازدید میدانی داشتم و دیروز نیز مسیرها را بررسی کردم. کارها با کیفیت مناسبی در حال انجام است. همه امکانات و توان خود را به کار خواهیم گرفت تا مراسمی باشکوه و با عظمت برگزار شود، اما هیچگاه نباید مغرور شویم و همواره باید به عنایت امام رضا(ع) متوسل باشیم و از ایشان استمداد بخواهیم تا این مراسم به بهترین شکل برگزار شود.
مظفری افزود: در فرصت باقیمانده باید از همه تجربیات استفاده کنیم. اگر نکته یا موضوعی وجود دارد که میتواند به بهبود کار کمک کند، حتماً مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به تجربه مراسم تشییع در تهران گفت: تجربه تهران تجربه ارزشمندی بود و بخشی از مسائل آن قابل انتقال به مشهد است. خواهش من این است که مسئولان با همتایان خود در دستگاههای مختلف تهران ارتباط بگیرند و تجربیات را دریافت کنند. امروز نیز نکات بسیار کلیدی که از تهران دریافت شده برای مدیران ارسال میشود که به نظر من کاملاً قابل اعتناست و میتواند در برگزاری هرچه بهتر مراسم پنجشنبه مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: امکانات و تجهیزات در مسیر آسایش مردم هر مقدار که امکان دارد افزایش پیدا کند. اگر بتوانیم امکانات بیشتری بهویژه در مسیرهای اصلی و در هوای گرم فراهم کنیم، باید این کار انجام شود.
او ادامه داد: اگر امکان داشته باشد، مناسب است مسیرهای پیادهروی خیابان امام رضا(ع) و مسیر منتهی به حرم مطهر به شکل ثابت ساماندهی شود تا علاوه بر این مراسم، در ادامه برای ماه صفر نیز برای زائران مورد استفاده قرار گیرد و یادگاری ارزشمند از این رویداد باقی بماند.
مظفری اظهار کرد: از این هفته به بعد با شرایط متفاوتی در مشهد مواجه خواهیم بود. علاوه بر برگزاری مراسم، رفتوآمد زائران و شخصیتهای داخلی و بینالمللی افزایش خواهد یافت و بسیاری از شخصیتهای جهان برای ادای احترام به رهبر شهید به مشهد سفر خواهند کرد. به همین دلیل جایگاه بینالمللی مشهد پررنگتر خواهد شد و مسئولیت سنگینتری بر عهده همه ما خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: مستندسازی این تجربه بسیار مهم است. باید از همه تجربیات گذشته استفاده کنیم. تجربه مشهد و خراسان باید برای سایر استانها الگو باشد. باید آمار و اطلاعات دقیق و واقعی داشته باشیم و صرفاً اعداد و ارقام کلی مطرح نکنیم. باید دقیق بدانیم چه میزان ظرفیت، چه مقدار فضا و چه امکاناتی در اختیار داریم و بر همان اساس برنامهریزی عملیاتی انجام دهیم؛ چرا که یکی از الزامات مدیریت، تصمیمگیری بر پایه اطلاعات دقیق و واقعی است.
او با اشاره به مانورهای برگزارشده افزود: از برنامه مانور و توضیحاتی که ارائه شد واقعاً خوشحال شدم. این تجربه بسیار خوبی بود. شهرداری کار بزرگی انجام داده و دوستان هلال احمر نیز حضور منظم و مؤثری در مسیر دارند که جلوهای از کار مردمی، جهادی و امدادی است.
مظفری ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان، تأمین آب، زیرساختها و پیشبینی کمبودهای احتمالی نیز اقدامات خوبی انجام شده و همه دستگاهها در کنار هم قرار گرفتهاند تا فضای مناسبی برای خدمترسانی ایجاد شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: درباره موکبها نیز مطمئن هستم با تجربهای که برگزارکنندگان اینگونه مراسمها دارند، خدمات مناسبی ارائه خواهد شد، اما باید جانمایی آنها بهگونهای باشد که هم اطلاعرسانی مناسب انجام شود، هم دسترسی مردم آسان باشد و هم خدمات به شکل مطلوب در اختیار زائران و شرکتکنندگان قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: بهویژه در تأمین آب و خدمات مورد نیاز در مسیر اصلی باید پیشبینیهای لازم انجام شود تا زائران و مشایعتکنندگان با مشکلی مواجه نشوند.
او افزود: از امروز تا پنجشنبه، بازدیدها و جلسات باید با همین جدیت ادامه داشته باشد. علاوه بر استمرار بازدیدهای میدانی، نباید درگیر برخی جزئیات کماهمیت شویم؛ بلکه مدیران مسئول گزارشهای نهایی و موضوعات مهم را به صورت مستمر ارائه کنند تا تصمیمگیریها سریع و دقیق انجام شود.
مظفری گفت: مسئولیتی که در این مقطع از تاریخ بر عهده ما قرار گرفته، در کنار سنگینی آن، یک نعمت و فرصت نیز هست. امیدوارم با لطف خداوند متعال، عنایت امام رضا(ع) و همراهی همه عزیزان بتوانیم این مسئولیت را به شایستگی انجام دهیم و وظیفه خود را نسبت به رهبر شهید و مردم عزیز ایران ادا کنیم.
در ادامه این جلسه، مسئولان کمیتههای تخصصی ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده، میزان آمادگی، برنامههای پیشبینیشده و همچنین نیازها و چالشهای موجود در حوزههای مختلف ارائه کردند.
همچنین درخواستها و پیشنهادهای مطرحشده از سوی کمیتهها برای تأمین امکانات، تجهیزات و هماهنگیهای بیندستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و استاندار خراسان رضوی بر رفع موانع موجود، تسریع در تأمین نیازها و پشتیبانی کامل از کمیتههای اجرایی تأکید کرد و برای پیگیری و مساعدت در رفع مسائل مطرحشده قول مساعد داد.
یازدهمین جلسه ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، مسعود یاوری، دبیر ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، سید حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد و احسان گرایلی، سرپرست ادارهکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد موسوی مسئول کمیته اسکان ستاد استانی تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
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