به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جاوید کیانی امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 اظهار کرد: مدیریت شهری از ابتدای دهه اول محرم، فضاسازی و اکران‌های شهری را با جدیت آغاز کرد؛ بلافاصله پس از پایان ایام عزاداری محرم، با بهره‌گیری از شعار «باید برخاست» و هویت بصری ابلاغی از سوی ستاد تشییع در تهران، همگام با سایر کلان‌شهرهای کشور، اقدامات لازم برای تغییر چهره شهر و سیاه‌پوش کردن معابر صورت گرفت.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: در حال حاضر ۵۸۰ سازه بیلبوردی و ۴۸۰ سازه استرابرد شهری به‌طور کامل به فضاسازی مرتبط با این ایام اختصاص یافته است. علاوه بر این، قاب‌های مفاخر نیز مزین به تصاویر شهدای خدمت شده‌اند.

کیانی تصریح کرد: همچنین با همکاری سازمان فاوا و سازمان میادین و مشاغل شهری، تمامی ظرفیت‌های هوشمند از جمله تلویزیون‌های داخل قطار شهری (مترو)، ال‌ ای دی‌ پوسترهای سازمان فاوا و تلویزیون‌های بزرگ شهری زیر بار اکران رفته‌اند تا در این زمینه سنگ‌تمام گذاشته شود.

اجرای ۱۵۰ تئاتر خیابانی با عنوان نهضت ادامه دارد

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: هم‌زمان با ایام مذکور، بیش از ۱۰۰ اجرای تئاتر خیابانی با عنوان «نهضت ادامه دارد» در سطح شهر در حال انجام است.

کیانی افزود: این نمایش‌ها توسط ۱۳ گروه هنری اجرا می‌شود که در مجموع شامل ۱۵۰ اجرا است؛ ۵۰ اجرای آن در دهه ولایت با موضوع غدیر انجام شد و ۱۰۰ اجرای باقی‌مانده نیز هم‌اکنون در مرحله دوم در حال برگزاری است.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: این نمایش‌ها در ۲۰ نقطه پرتردد شهری شامل میادین اصلی، بوستان‌ها، پایانه‌های مسافربری، ایستگاه‌های مترو و محل‌های تجمعات، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ میزبان زائران و مجاوران امام رضا (ع) است.



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