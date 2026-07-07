۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

آماده‌سازی مدارس مشهد برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید

آماده‌سازی مدارس مشهد برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد از آماده‌سازی مدارس برای اسکان زائران و ساماندهی خدمات راهنمایی آنان توسط بسیج سازندگی خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدحسن حسینی امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از اتاق وضعیت و مرکز فرماندهی گروه‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) که به همراه سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد، اظهار کرد: این مجموعه با تجهیز مدارس و سامان‌دهی خدمات راهنمایی زائران، نقش مؤثری در آماده‌سازی مشهد برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید  انقلاب ایفا کرده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: مشهد در آستانه یک رویداد بزرگ و تاریخی قرار دارد و تمامی بخش‌ها برای خلق حماسه‌ای باشکوه و میزبانی درخور زائران و پیکر مطهر رهبر شهید در حال آماده‌باش کامل هستند.

حسینی با ابراز خرسندی از مشارکت جهادی نهادهای دخیل افزود: در این میان، اقدامات بسیج سازندگی بسیار ارزشمند و راهگشا بوده است، این نهاد در دو حوزه کلیدی اسکان زائران از طریق تجهیز و آماده‌سازی مدارس و همچنین در حوزه محتواسازی و راهنمایی زائران، با رویکردی حرفه‌ای، دقیق و دلی وارد عمل شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد ضمن قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران تصریح کرد: خوشبختانه همدلی و همراهی بی‌نظیری میان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای برگزاری این مراسم در نهایت امنیت و آرامش برقرار است.

او با تأکید بر نیت خالصانه متولیان امر، ابراز امیدواری کرد که تمامی خدمات ارائه‌شده، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه این همایش عظیم تاریخی باشد و مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد.

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کد خبر 1405041601076
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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