به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدحسن حسینی امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از اتاق وضعیت و مرکز فرماندهی گروه‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) که به همراه سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد، اظهار کرد: این مجموعه با تجهیز مدارس و سامان‌دهی خدمات راهنمایی زائران، نقش مؤثری در آماده‌سازی مشهد برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ایفا کرده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: مشهد در آستانه یک رویداد بزرگ و تاریخی قرار دارد و تمامی بخش‌ها برای خلق حماسه‌ای باشکوه و میزبانی درخور زائران و پیکر مطهر رهبر شهید در حال آماده‌باش کامل هستند.

حسینی با ابراز خرسندی از مشارکت جهادی نهادهای دخیل افزود: در این میان، اقدامات بسیج سازندگی بسیار ارزشمند و راهگشا بوده است، این نهاد در دو حوزه کلیدی اسکان زائران از طریق تجهیز و آماده‌سازی مدارس و همچنین در حوزه محتواسازی و راهنمایی زائران، با رویکردی حرفه‌ای، دقیق و دلی وارد عمل شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد ضمن قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران تصریح کرد: خوشبختانه همدلی و همراهی بی‌نظیری میان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای برگزاری این مراسم در نهایت امنیت و آرامش برقرار است.

او با تأکید بر نیت خالصانه متولیان امر، ابراز امیدواری کرد که تمامی خدمات ارائه‌شده، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه این همایش عظیم تاریخی باشد و مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد.

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