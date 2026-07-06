علی افضلی در یادداشتی به مناسبت ۱۳ تیرماه به عنوان روز ملی دماوند، نوشت: دماوند فقط یک قله نیست، بلکه ستونی استوار از غرور، شکوه و ایستادگی ایران‌زمین به شمار می‌رود.

این کوه اسطوره‌ای از دل افسانه‌ها تا بلندای آسمان، سال‌هاست که بر فراز ابرها ایستاده و بی‌آنکه در برابر بادها سر خم کند، درس صبر، استقامت و امید را برای تمام کسانی که دل به فتح قله می‌سپارند، به همراه دارد.

این کوه اسطوره‌ای از دل افسانه‌ها تا بلندای آسمان، سال‌هاست که بر فراز ابرها ایستاده و بی‌آنکه در برابر بادها سر خم کند، درس صبر، استقامت و امید را برای تمام کسانی که دل به فتح قله می‌سپارند، به همراه دارد.

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