علی افضلی در یادداشتی به مناسبت ۱۳ تیرماه به عنوان روز ملی دماوند، نوشت: دماوند فقط یک قله نیست، بلکه ستونی استوار از غرور، شکوه و ایستادگی ایرانزمین به شمار میرود.
این کوه اسطورهای از دل افسانهها تا بلندای آسمان، سالهاست که بر فراز ابرها ایستاده و بیآنکه در برابر بادها سر خم کند، درس صبر، استقامت و امید را برای تمام کسانی که دل به فتح قله میسپارند، به همراه دارد.
این کوه اسطورهای از دل افسانهها تا بلندای آسمان، سالهاست که بر فراز ابرها ایستاده و بیآنکه در برابر بادها سر خم کند، درس صبر، استقامت و امید را برای تمام کسانی که دل به فتح قله میسپارند، به همراه دارد.
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