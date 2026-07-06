۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

آمادگی مجموعه تاریخی چیت‌ری برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

آمادگی مجموعه تاریخی چیت‌ری برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری از آمادگی مجموعه تاریخی چیت‌ری برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ایران با همکاری شهرداری منطقه ۲۰ خبر داد.

به گزارش خبرنگار  میراث آریا، محسن سعادتی، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: تمامی بخش‌های خدماتی و رفاهی این مجموعه به‌منظور استقبال شایسته از شرکت‌کنندگان، بازبینی و آماده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرری، با اشاره به اهمیت این مراسم معنوی، افزود که این آمادگی در قالب هماهنگی و همکاری گسترده با شهرداری منطقه ۲۰ صورت گرفته است تا سطح خدمات‌رسانی و تسهیلات رفاهی در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد. سعادتی خاطرنشان کرد: مجموعه چیت‌ری با بهره‌گیری از جایگاه تاریخی خود و با تکیه بر این همکاری‌های بین‌بخشی، آماده است تا میزبان باشکوه این مراسم بزرگ باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041500987
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha