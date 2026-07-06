به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن سعادتی، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: تمامی بخش‌های خدماتی و رفاهی این مجموعه به‌منظور استقبال شایسته از شرکت‌کنندگان، بازبینی و آماده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرری، با اشاره به اهمیت این مراسم معنوی، افزود که این آمادگی در قالب هماهنگی و همکاری گسترده با شهرداری منطقه ۲۰ صورت گرفته است تا سطح خدمات‌رسانی و تسهیلات رفاهی در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد. سعادتی خاطرنشان کرد: مجموعه چیت‌ری با بهره‌گیری از جایگاه تاریخی خود و با تکیه بر این همکاری‌های بین‌بخشی، آماده است تا میزبان باشکوه این مراسم بزرگ باشد.

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