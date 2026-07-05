علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از آمادگی کامل پایتخت برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های حاکمیتی، مردمی و جهادی را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به میدان آورده‌اند تا مراسمی در شان این رویداد ملی و تاریخی برگزار شود.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این میزبانی افزود: افزون بر ظرفیت‌های رسمی پیش‌بینی‌شده، استقبال کم‌نظیر شهروندان تهرانی نیز جلوه‌ای ارزشمند از همبستگی اجتماعی را رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که شمار زیادی از خانواده‌ها آمادگی خود را برای اسکان زائران در منازل شخصی اعلام کرده‌اند و این ظرفیت مردمی، پشتوانه‌ای مهم برای خدمات‌رسانی به زائران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه اسکان گفت: شهرداری تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، بیش از یک‌هزار مرکز اسکان شامل مساجد، مدارس، حسینیه‌ها، سالن‌های ورزشی و دیگر فضاهای عمومی را برای پذیرایی از زائران تجهیز و آماده‌سازی کرده است.

نصیری ادامه داد: در حال حاضر امکان اسکان حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این مراکز فراهم شده و همزمان بوستان‌های بزرگ پایتخت از جمله ولایت، سرخه‌حصار، چیتگر و دیگر بوستان‌های منتخب نیز به‌عنوان «زائرشهر» تجهیز شده‌اند تا خدمات رفاهی و اقامتی لازم را به زائران ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در مجموع بیش از سه میلیون ظرفیت اسکان برای زائران پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: این عدد به معنای سقف نهایی ظرفیت تهران نیست زیرا بخشی از زائران به‌صورت موقت وارد شهر می‌شوند و پس از حضور در مراسم، تهران را ترک می‌کنند و به همین دلیل ظرفیت‌های اسکان به‌صورت مستمر آزاد شده و امکان پذیرش زائران جدید فراهم خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های خدماتی اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم در حوزه اسکان، تامین مواد غذایی، سرویس‌های بهداشتی، سامانه‌های سرمایشی، امدادرسانی و سایر خدمات پشتیبان پیش‌بینی شده است و از این منظر هیچ‌گونه نگرانی برای میزبانی از جمعیت میلیونی زائران وجود ندارد.

نصیری همچنین از اجرای تمهیدات ویژه برای مدیریت گرمای هوا خبر داد و گفت: به‌منظور پیشگیری از مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا، بیش از ۱۰۰ اتاق سرد در طول مسیر راهپیمایی و مراسم مستقر شده است تا افرادی که علائم اولیه گرمازدگی را بروز می‌دهند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت مراقبت اولیه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: گستره خدمات پیش‌بینی‌شده برای این مراسم، از نظر تنوع و حجم امکانات، در راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشابه کم‌سابقه است و همه ظرفیت‌های مدیریت شهری با هدف تأمین امنیت، آرامش و رفاه زائران به کار گرفته شده است.

انتهای پیام/