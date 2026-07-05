برگزاری نمایشگاه عکس، پوستر و محصولات فرهنگی ویژه شهدای جمگ رمضان در پیشوا

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله نیا مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان، از برپایی نمایشگاه عکس،پوستر و محصولات فرهنگی و هنری ویژه شهدای جنگ رمضان در محل اسکان زائران وداع و تشییع رهبر شهید امت در دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه پیشوا با همکاری ادارات میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان شهرستان پیشوا خبر داد.

او افزود: در این نمایشگاه هنرمندان صنایع دستی شهرستان در رشته های نگارگری، تذهیب و... آثار هنری مربوط به شهدای جنگ رمضان را خلق و به تصویر کشیدند که مورد استقبال زائران و شرکت کنندگان این مراسم قرار گرفتند.

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