تخفیف ۵۰ درصدی مراکز اقامتی تهران برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش میراث آریا، رضا همتی با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان مراکز اقامتی استان تهران افزود: فعالان این بخش، با وجود علاقه قلبی و عمیقی که برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید دارند، خدمترسانی به زائران و میزبانی از عاشقان ایشان را نیز افتخاری بزرگ و مسئولیتی ارزشمند میدانند.
معاون گردشگری استان تهران تاکید کرد: مدیران مراکز اقامتی اعلام کردهاند که توفیق میزبانی از زائران رهبر شهید، افتخاری ماندگار برای صنف گردشگری تهران خواهد بود و این همراهی، جلوهای از ارادت جامعه گردشگری به آرمانها، شخصیت و جایگاه والای رهبر شهید انقلاب است.
وی با اشاره به پیشبینی حضور میلیونی زائران در تهران اظهار داشت: مراکز اقامتی استان با تمام توان و ظرفیت خود برای پذیرش و خدمترسانی به میهمانان و زائران آماده هستند و تلاش میشود خدمات اسکان با نظم، احترام و شایستگی لازم ارائه شود.
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